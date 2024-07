Triomphe d’Ursula von der Leyen : 5 ans de plus à la présidence de la Commission européenne

Large victoire de von der Leyen, une victoire loin d’avoir été un long fleuve tranquille

C’était la journée décisive de cette première semaine de plénière à fort enjeux du Parlement européen, à 9h, la chrétienne-démocrate Ursula von der Leyen était attendue de pied ferme dans l’hémicycle strasbourgeois pour convaincre les 720 eurodéputé.es de lui accorder un vote de confiance en tant que Présidente de la Commission européenne pour les cinq années à venir. S’en sont suivis les discours des têtes de groupes politiques européens, et une courte pause, avant l’heure fatidique du vote à 13h.

Mais l’exercice de séduction de von der Leyen a démarré bien plus tôt. Au congrès du Parti populaire européen (PPE) le 8 mars dernier, elle est facilement désignée candidate par son camp à sa réélection à la tête de la Commission européenne. VDL sort ensuite confortée dans sa candidature par la victoire du PPE aux élections européennes du 9 juin. Encore fallait-il obtenir l’aval des chefs d’Etat et de gouvernements du Conseil européen pour tenter de valider sa candidature jusqu’au Parlement européen nouvellement élu. Emmanuel Macron tente un temps de la concurrencer en mettant en avant les candidatures de son commissaire Thierry Breton ou du libéral italien Mario Draghi. Mais la situation politique en France ainsi que des gages en matière de renforcement de la politique de défense européenne font plier le scepticisme français. Au Conseil européen du 28 juin, le choix de l’ancienne ministre d’Angela Merkel est confirmée par un vote à la majorité qualifiée des Vingt-Sept.

Le plus dur restait encore à faire, convaincre au minimum 360 eurodéputé.es de voter en sa faveur. Car même au sein de son propre camp le PPE, toutes les délégations nationales ne lui avaient pas assuré son soutien, dont par exemple les Républicains français. Il fallait donc convaincre un maximum de groupes politiques du Parlement européen qu’elle était en mesure de mener un programme satisfaisant leur agenda politique.

De longues négociations avec les chefs de groupe et un discours de candidature convaincant ont fini par persuader une majorité à voter en sa faveur

La pression était d’autant plus maximale que la vote allait se faire à bulletin secret, laissant moins de place à la discipline de vote. C’est pourquoi von der Leyen a ratissé large afin de dégager une majorité confortable. Pendant de longues semaines elle a négocié avec son propre camp du PPE, les Socialistes et démocrates européens (S&D), les libéraux de Renew Europe, les Verts et en sous-main avec le groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE) soit un vivier total de 532 voix possibles sur 720.

Véritable exercice d’équilibriste puisque : les S&D ont déclaré très tôt refuser tout soutien à VDL si elle ficelait un accord avec les CRE ; les Verts ont posé comme ligne rouge de ne pas détricoter le Pacte Vert alors que le PPE souhaite renoncer à l’interdiction de vente des véhicules neufs à combustion fossile en 2035. Mais finalement elle y est parvenue au terme d’un discours d’1h de présentation de son programme de candidature en promettant aux S&D, la création d’un commissaire européen au logement ; aux Verts, la mise en oeuvre des réformes du Pacte Vert européen ; à Renew, la création d’une Union européenne de la défense et un « bouclier européen de la démocratie » contre les ingérences étrangères et la désinformation ; à la droite, un triplement du personnel de Frontex et la création d’un poste de commissaire à la Méditerranée pour renforcer la protection des frontières extérieures de l’UE.

Des promesses suffisantes pour emporter l’adhésion du PPE, des S&D, de Renew et des Verts qui annoncent à la tribune et à la sortie de la session de débats apporter leur soutien à la reconduction d’Ursula von der Leyen. Valérie Hayer, Présidente du groupe Renew, s’est adressé en ce sens à VDL depuis la tribune : « Votre feuille de route est tout à fait conforme aux ambitions de notre groupe politique ». Même les délégations nationales auparavant récalcitrantes comme les socialistes français annoncent changer de position par l’intermédiaire de leur chef de file Raphaël Glucksmann. Les Conservateurs et réformistes européens annoncent eux un « free vote », leurs membres seront libres de voter selon leur libre-arbitre.

À l’heure du dépouillement, VDL jubile, elle vient de récolter 401 voix en sa faveur, 284 voix contre et 15 abstentions. Elle a désormais les mains libres pour construire, en concertation avec les Etats membres, la répartition des portefeuilles du collège des commissaires. Toutefois, elle n’en a pas fini avec le Parlement européen. Dès septembre, chaque commissaire présenté.e par VDL devra être auditionné.e et validé.e par le vote des parlementaires européens. D’ici là, les eurodéputé.es qui viennent à peine de faire leur rentrée peuvent déjà prendre des vacances.