Turquie : l’opposition du CHP mise sous tutelle par Erdogan

Depuis mars 2025 et l’arrestation fracassante d’Ekrem İmamoğlu, le Parti républicain du peuple (CHP) est pris dans une tempête. Arrestation du principal rival d’Erdoğan, dissolution judiciaire de sa direction, prise d’assaut de son siège par la police antiémeute, l’opposition turque a subi en quelques mois, une série de coups dont la brutalité laisse peu de doutes sur leur nature.

Ekrem Imamoğlu derrière les barreaux, l’opposition décapitée par le pouvoir en place

Le 19 mars 2025, des centaines de policiers investissent au petit matin le domicile d’Ekrem İmamoğlu à Istanbul. Le maire de la ville, désigné quelques jours plus tôt comme candidat du CHP à l’élection présidentielle de 2028, est emmené menotté, accusé de corruption, d’extorsion et de soutien à une organisation terroriste. L’Université d’Istanbul avait, dans un timing pour le moins troublant, annulé son diplôme quelques jours auparavant, le rendant théoriquement inéligible à la présidence.

Dans la Turquie d’Erdoğan, la justice est régulièrement accusée par l’opposition d’agir en faveur du pouvoir. Mais l’ampleur de la réaction populaire a surpris à travers de grandes manifestations anti-gouvernementales qui ont déferlé sur Istanbul, Ankara, Izmir et des dizaines d’autres villes. L’opposition du CHP, sorti grand vainqueur des élections locales de 2024, était à son apogée dans les sondages et avait mobilisé quelque quinze millions de votants lors d’une primaire symbolique organisée le 23 mars 2025, au lendemain même de l’arrestation de son candidat. C’est précisément ce qui l’a rendu dangereux aux yeux du pouvoir.

Özgür Özel, l’homme qui n’aurait pas dû gagner

Pour comprendre la suite, il faut revenir au congrès de novembre 2023. C’est là qu’Özgür Özel, alors vice-président du groupe parlementaire du CHP, remporte la direction du parti face à Kemal Kılıçdaroğlu, leader historique usé par une série d’échecs électoraux. Ce changement de garde incarne une volonté de renouveau. Özel, 51 ans, représente une génération plus combative, soutenue par İmamoğlu et par la dynamique des succès municipaux du parti.

Le problème, c’est que Kılıçdaroğlu, jamais ouvertement hostile mais jamais avare non plus d’allusions sur les « irrégularités » du congrès n’a pas tout à fait tiré sa révérence. Des anciens membres, relayés par des chaînes proches du gouvernement, commencent à murmurer à voix haute que le vote aurait été entaché d’achat de délégués. Une procédure judiciaire est engagée mais elle sera d’abord rejetée par un tribunal d’Ankara, avant d’être relancée en appel.

Le coup de force judiciaire du 21 mai 2026

Le 21 mai 2026, la 36e chambre de la cour d’appel d’Ankara frappe un grand coup. Elle annule purement et simplement le congrès de novembre 2023, suspend Özgür Özel et l’ensemble de la direction du parti, et réinstalle Kemal Kılıçdaroğlu à la tête du CHP à titre provisoire. La décision tombe pendant les jours fériés de l’Aïd, une fenêtre choisie avec soin, les institutions étant en partie fermées et les mobilisations plus difficiles à organiser.

La réaction d’Özel ne se fait pas attendre. Il dénonce un « coup d’État judiciaire » et appelle ses soutiens à résister. Des centaines de militants et d’élus se barricadent au siège du parti à Ankara. Pendant trois jours, le bâtiment tient. Puis, le 24 mai, la police anti-émeute donne l’assaut à coups de gaz lacrymogènes, balles en caoutchouc et barricades enfoncées. Özel et ses proches sont forcés de quitter les lieux. La bourse d’Istanbul perd 6 % dans la foulée de la décision de justice.

Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, nommé en février dernier après avoir été le procureur en chef d’Istanbul lors de l’ouverture des enquêtes contre le CHP, se félicite d’une décision qui « consolide la confiance des citoyens dans la démocratie ».

Kiliçdaroğlu : pantin ou stratège ?

La figure de Kemal Kılıçdaroğlu est centrale dans cette affaire. À 77 ans, cet ancien haut fonctionnaire d’origine alévie a dirigé le CHP pendant treize ans, de 2010 à 2023, sans jamais parvenir à inquiéter sérieusement l’AKP au niveau national. Il a perdu l’élection présidentielle de 2023 face à Erdoğan au second tour. À son départ forcé, beaucoup au sein du parti tiraient un trait définitif sur son rôle.

Sa réinstallation judiciaire est donc, pour ses anciens camarades, bien plus qu’une défaite interne, c’est une trahison. İmamoğlu lui-même, depuis sa cellule de la prison de Silivri, a qualifié son retour de « mise en scène » et l’a traité de « marionnette » d’Erdoğan. Dès lors, la première décision de Kılıçdaroğlu une fois en poste a été de renvoyer les avocats qui défendaient l’appel du CHP contre sa propre réinstallation et les remplacer par d’autres qui ont immédiatement retiré ce recours. Ce qui n’a fait que renforcer cette impression.

Est-ce de l’opportunisme, de la naïveté ou du ressentiment ? Qu’il soit acteur conscient ou simple bras armé, le résultat est le même. La principale formation d’opposition se retrouve fracturée, privée de son candidat présidentiel naturel et dirigée par un homme dont la légitimité repose sur une décision de justice contestée par les siens.

Une démocratie sous tutelle et une Europe spectatrice de la dérive autoritaire de la Turquie

Cette séquence s’inscrit dans un processus plus long. Depuis fin 2024, plusieurs centaines de membres et élus du CHP ont été placés en garde à vue ou incarcérés, pour des motifs allant de la corruption au soutien au terrorisme. Les municipalités dirigées par le parti font l’objet d’enquêtes en cascade. Le mouvement d’étranglement est méthodique, patient, et utilise des instruments légaux pour produire des effets illégitimes.

Pour l’Union européenne, le spectacle est particulièrement embarrassant. La Turquie est toujours officiellement candidate à l’adhésion, même si ni Ankara ni Bruxelles ne relancent le sujet, et la Turquie est aussi membre de l’OTAN. Les déclarations de condamnation des capitales européennes restent mesurées et prudentes pour ne pas froisser un partenaire nécessaire sur les dossiers migratoires, énergétiques et sécuritaires. C’est là le paradoxe des relations UE-Turquie, l’Europe défend la démocratie mais n’arrive pas à la mettre en œuvre et Erdoğan le sait mieux que quiconque.

Quel avenir pour l’opposition turque ?

La question qui se pose désormais est celle de la survie politique du CHP dans sa forme actuelle. Özel a promis de tenir un congrès extraordinaire pour confirmer sa légitimité. Mais avec une direction provisoire aux commandes du parti, un candidat présidentiel en prison, une justice aux ordres selon l’opposition et des médias sous contrôle, dans quel espace cela peut-il se faire ?

« La rapidité et la gravité de ces récentes initiatives laissent penser que les élections pourraient se tenir encore plus tôt qu’imaginé. Et que le CHP demeure une menace sérieuse pour Erdogan » indique à l’AFP Seren Selvin Korkmaz, cofondatrice de l’Institut de recherche politique d’Istanbul.

İmamoğlu, lui, reste paradoxalement le centre de gravité de tout ce qui résiste. Derrière les barreaux, il continue de peser sur la vie politique d’un pays entier. Son arrestation n’a pas fait taire l’opposition, elle l’a galvanisée, au moins pour un temps. Mais la mobilisation populaire a ses limites face à un appareil d’État qui a appris, au fil des années, à absorber la contestation sans jamais remettre en cause ses méthodes.

Dès lors, où va la Turquie ? Dans un pays où l’opposition est muselée, son candidat principal emprisonné et son parti décapité, la présidentielle qui est prévue pour 2028 sera décisive à plus d’un titre. Mais il existe aussi les germes d’une résistance que le pouvoir n’arrive pas à canaliser. L’histoire turque est jalonnée de soubresauts que personne n’avait anticipés. Dans ces conditions, en Turquie, l’élection de 2028 a peut-être déjà commencé.