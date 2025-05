Ukraine : une paix possible ?

Alors que la guerre en Ukraine se prolonge et que les combats s’intensifient, Kyiv et Washington négocient un accord stratégique autour des ressources naturelles ukrainiennes. Entre intérêts économiques, dépendance envers la Chine, diplomatie tendue et attaques russes, la paix semble toujours hors de portée.

Pourquoi est-ce que les États-Unis convoitent-ils tant le sol ukranien ?

Le sol ukrainien contient des ressources essentielles à la fabrication de technologies bas carbone, comme le titane, largement utilisé dans les domaines de l’aéronautique et de l’armement, ou encore le lithium et le graphite, tous deux indispensables à la fabrication des batteries électriques. Le Bureau français de recherches géologiques et minières estime que 20 % des ressources mondiales de graphite se trouvent en Ukraine. Le pays possèderait 22 des 34 substances que l’Union européenne qualifie comme « matières premières critiques », et environ 5 % des réserves mondiales.

Ces richesses sont cependant difficiles à exploiter, puisque plusieurs gisements majeurs se situent actuellement dans la région de Donetsk, un territoire occupé par l’armée russe. Le processus reste très coûteux et l’Ukraine peut difficilement exploiter ces territoires seule. Elle ne dispose pas des infrastructures industrielles nécessaires à l’extraction et encore moins au raffinage de ces matériaux. La chaîne de traitement est longue et technique, car il ne s’agit pas simplement de creuser et d’extraire, mais également de s’insérer dans un marché quasi monopolistique.

Selon une analyse menée en 2023 par le “Center for strategic and international studies (CSIS)”, la Chine produit environ 60% des terres rares et maîtrise près de 90% du raffinage mondial. L’exploitation des sols ukrainiens serait donc un choix stratégique pour les États-Unis pour réduire sa dépendance à la Chine.

Accord complexe à étapes multiples

L’échange diplomatique houleux entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump dans le Bureau ovale en février dernier avait mis à mal l’accord sur les minéraux ukrainiens. Malgré cela, le 18 avril 2025, l’Ukraine et les États-Unis ont signé un “mémorandum d’intention”, un protocole préliminaire en vue d’un accord sur les minéraux, un premier pas réel et concret vers une entente. Ioulia Svyrydenko, Vice-Première ministre et ministre ukrainienne de l’économie, a déclaré sur le réseau social X que les deux pays finaliseront le texte etdevraient le signer dans un avenir proche.

Dix jours plus tard, le 30 avril 2025, Kyiv et Washington signent un accord “véritablement équitable” selon Volodymyr Zelensky, concernant l’exploitation des minerais, du pétrole et du gaz. L’accord est toutefois critiqué par certains observateurs, qui le perçoivent comme une manière détournée de rembourser l’aide militaire américaine.

Ce pacte a pour objectif de créer un fonds d’investissement commun destiné à reconstruire le pays. Selon Ioulia Svyrydenko, la création de ce fonds place les deux pays sur un pied d’égalité. L’Ukraine conserve toutefois la propriété de ses ressources naturelles, ce sera donc Kyiv qui décidera des lieux et des ressources à exploiter. Le document ne prévoit néanmoins pas de réparations financières aux Américains pour leur aide.

L’Ukraine à bout de forces

Pendant que les négociations sont en cours, la capitale ukrainienne continue d’être attaquée. Malgré une “trêve de Pâques” annoncée par le président russe, les deux pays se sont mutuellement accusés d’avoir violé le cessez-le-feu. Certains analystes militaires relèvent néanmoins une baisse de l’intensité des combats dans certaines zones.

Après un nouveau bombardement massif sur Kyiv le 24 avril 2025, l’un des plus meurtriers qu’ait connu Kyiv depuis plusieurs semaines, faisant 12 morts et 90 blessés, le président américain a adressé ce message : “Poutine, arrête” sur le réseau trumpiste “Truth Social” en réaction au non-respect des promesses faites par le président russe. Donald Trump montre des signes de frustration face à la lenteur des négociations, alors qu’il déclarait pouvoir conclure la guerre dans les premières 24 heures suivant le début de son mandat.

Dans ce climat de tensions, alors que l’accord sur les minerais venait tout juste d’être signé, un drone a été lancé sur la ville d’Odessa tuant 2 personnes et blessant 15 autres.

Des signaux diplomatiques encourageants

L’avancée vers la paix en Ukraine est certainement le fruit de démarches et de projets diplomatiques parfois difficiles, mais qui ont le mérite de faire évoluer la situation. Les funérailles du pape François le 26 avril 2025 ont été l’occasion d’une intense activité diplomatique. Pour la première fois depuis leur rencontre le 28 février 2025, Zelensky a eu un bref échange avec Trump avant de s’entretenir avec Emmanuel Macron le même jour. D’après les messages publiés sur X, les deux rencontres ont été perçues comme positives par leur participants.

En octobre dernier, Volodymyr Zelensky présentait son plan de victoire au Parlement de Kyiv. Ce plan réaffirme le refus de toute concession territoriale à Moscou, défendant l’idée d’une “fin juste et rapide” du conflit.

La guerre en Ukraine aura certainement soulevé des questions sur la sécurité européenne. Face à l’imprévisibilité américaine, l’autonomie stratégique devient un enjeu central pour l’Union européenne. Récemment adoptée, l’initiative “Readiness 2030” marque un tournant, et vise à renforcer la capacité militaire de l’UE pour réduire sa dépendance vis-à-vis de Washington.