Un Tour pour la dignité

Strasbourg

Le mardi 18 juillet 2023, j’ai quitté Rennes pour Strasbourg. Hébergée chez mon cousin pendant deux nuits, j’ai été à la Ville de Strasbourg et au Conseil de l’Europe. Mon objectif : identifier les problématiques actuelles liées à l’accueil. À la Ville, nous discutons de l’accès au logement et les raisons pour lesquelles autant d’immigrés sont à la rue. Je rencontre ce soir là deux Jeunes Européens (et bois ma première Fischer !) avec qui je partage mon projet. Ils me partagent quelques contacts. Petit à petit, les liens se tissent ainsi, de ville en ville et de pays en pays.

Le lendemain, après avoir présenté le DigniTour à EU Radio, je me mets en route pour ma première étape à vélo : 200 km jusqu’à Wiesbaden.

Strasbourg - Wiesbaden

Je n’ai jamais fait de long voyage en vélo, et encore moins toute seule, mais pour ma première étape, il suffit de suivre le Rhin. Je me donne quatre jours pour parcourir 250 km.

Sans trop connaître ma cadence, je pars sans savoir où je dormirai. Après mes premiers 60 km, camper seule ne me donne pas du tout envie. Heureusement, je rencontre un homme et sa fille dans la rue qui me proposent de planter ma tente dans leur jardin.

Le lendemain, j’ai mon premier rendez-vous, avec une avocate, Maître Schäfer, à Karlsruhe. Elle m’explique le système d’asile en Allemagne, les dernières évolutions législatives et la police devenue plus sévère.

L’après-midi, mes deux batteries portables sont déjà vides… et il commence à pleuvoir. Premiere épreuve ! L’application WarmShowers me permet de passer la nuit chez une famille à Karlsruhe.

Samedi, je repars en pleine forme, les poches pleines de brötchens pour la route. Pour préserver ma batterie, j’arrête la navigation et décide de suivre les panneaux. L’effet est immédiat, je me perds, mais je retrouve mon chemin. Je traverse le Rhin en ferry puis pédale 75 km.

Je m’arrête un moment à Mannheim. Je présente alors pour la première fois l’initiative citoyenne européenne (ICE) Dignity in Europe à la femme assise à côté dans un café, avec qui je tente de discuter en allemand. Cela me rappelle que le contact n’est pas difficile. En quittant Mannheim, je passe par hasard devant le bureau des Verts. Je glisse deux affiches et des autocollants dans leur boîte aux lettres. Ce geste me requinque entièrement.

Confiante, à 21h, je cherche le long du Rhin un espace pour ma tente. Je me lance, je la monte dans un bosquet. Je n’ai jamais campé seule. La nuit tombe et chaque craquement de la forêt me fait sursauter, mais je m’endors vite.

Dimanche matin, en quittant les lieux, je découvre d’autres tentes le long du Rhin. Je n’étais pas toute seule ! Je gravis les derniers 70km pour atteindre Wiesbaden. Je ressens la fatigue du vélo. Il y a du monde et je pédale un bout de chemin avec une famille française. On se perd, mais ensemble cette fois-ci.