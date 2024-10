Une pause-café ? Kaffeepause ? : les habitudes culturelles du café en Europe

Enfin la pause-café ! Saviez-vous que selon une étude menée par l’Ifop, cette pause est indispensable pour 9 employés sur 10. Ce moment est comme un rituel pour la majorité des français, largement ancré dans la culture française, la pause-café fait parler autant qu’elle est appréciée. Ce moment est tellement prisé que, durant le confinement, certains employeurs ont créé une pause-café virtuelle pour leurs salariés en télétravail !

Ce moment s’apprécie différemment selon l’âge, dans le cadre d’une étude de Cadremploi, il est révélé que les jeunes travailleurs prennent une pause plus longue, d’environ 15 min, tandis que les salariés avec plus d’ancienneté se contentent d’une pause inférieure à 10 min.

Les Français et les Allemands sont de grands consommateurs de café

Outre Rhin, la „Kaffeepause“ est également un véritable rituel social, tant dans l’espace de travail, que dans l’espace privé à l’occasion d’un „Kaffee Kuchen“ convivial. Le café se consomme partout, dans tous les ménages, toutes catégories sociales confondues. Il également présent dans l’espace public, les événements sportifs, séries et films préférés des Allemands. Il est ce qui réveille les Allemands le matin, juste après le réveil et avant la lumière du jour.

En France, ce remontant est la 2ième boisson la plus consommée après l’eau. Après tout, les grands esprits de l’Histoire ont construit leur renommé grâce à cette boisson ! Voltaire prenait plus de 50 tasses par jour, on comprend pourquoi il était autant révolté. Néanmoins, nul besoin d’en boire autant, il est d’ailleurs recommandé de ne pas dépasser plus de 400 mg de café par jour, soit l’équivalent de 3 à 4 tasses.

Jamais les Allemands n’ont consommé plus de café que les dernières années. Le café est la boisson la plus consommée du pays, avant l’eau et la bière, c’est dire ! En moyenne, les Allemands consomment 167 L de café par an et 3,5 tasses par jour. Pour une immense majorité de la population, il s’agit d’un rituel matinal incontournable qu’ils refusent de remplacer par une autre boisson.

Des goûts différents en fonction de l’âge

Durant la pause-café, la préférence va naturellement vers le café. Mais des études ont démontré que le type de café consommé varie en fonction de la tranche d’âge. En effet, les jeunes consommateurs de café préfèrent prendre leur boisson diluée dans une autre, comme dans le cappuccino, ou alors des cafés aromatisés.

Tandis que les personnes plus âgées ont tendance à apprécier les cafés serrés et sans additif. Mais le remontant par excellence reste l’expresso, expressément apprécié par 40% des français qui l’ont érigé en café préféré en France.

Bien que les machines à café automatique gagnent des parts de marché, le grand gagnant en Allemagne reste le café filtre. Sans surprise, il faut que ça soit pratique et rapide. En troisième position vient le cappuccino, puis le latte macchiato, le café crème et le café au lait. En effet, les Allemands préfèreront un café plus allongé, souvent avec du lait, moins intense que les Français. L’espresso est de fait moins apprécié. L’intensité du café et le nombre de tasses consommées augmentent toutefois avec l’âge.

Une pause s’impose !

Après l’effort vient le réconfort et la loi l’a bien compris ! Pour cette raison, le code du travail oblige les employeurs à garantir au moins 20 min de pause pour 6 heures de travail consécutif, 30 min s’il s’agit d’une personne mineure. Le salarié est d’ailleurs libre de disposer de cette pause comme il le souhaite, il peut la prendre entièrement en une fois, ou la diviser en plusieurs moments dans la journée. Après tout, suite à une longue journée de labeur, ce serait illégal d’interrompre un bon café…

Les travailleurs allemands eux aussi ont le droit à 30 minutes de pause toutes les 6 à 9 heures. Elles peuvent être fragmentées en 2 fois 15 minutes et ne sont bien évidemment pas subordonnées à la consommation d’un café.

Quel meilleur moment que la pause-café pour échanger et créer des liens avec ses collègues ? La plupart des employés s’accordent à dire que la pause-café est essentielle pour préserver un échange au sein de l’entreprise. Dans un environnement de travail souvent structuré et hiérarchisé, la pause-café offre un espace de liberté où les employés peuvent échanger de manière décontractée. Ce temps de pause est essentiel à l’inclusivité entre salariés et leur permet de travailler dans un cadre convivial et harmonieux. Outre les conditions de travail, ces moments permettent d’optimiser l’esprit de cohésion entre les salariés et stimulent leur créativité.

Dans un éloge au café publié dans la FAZ, l’auteur rappelle que la boisson chaude rassemble, rassure et rend sympathique. En effet, il n’est pas exagéré de dire que le café est facteur de cohésion sociale, de plaisir, d’humanité et de sécurité. Partager un café avec quelqu’un serait simple et complexe à la fois, intime et fédérateur à la fois. L’écoulement du café filtre aurait quelque chose de cyclique, et de familier, le temps passe et la vie continue. En ce sens, chaque pause café devrait nous rappeler d’être plus attentif au temps - limité - que nous partageons avec notre entourage ou nos collègues et d’en profiter sciemment.

Nombreux sont à présent les Allemands qui emportent leur café de chez eux dans un petit thermos ou qui se procurent un café à emporter dans ce même thermos. La tendance est de consommer son café de façon plus responsable et équitable.

La pause-café est également le moment idéal pour se questionner sur l’impact environnemental de nos actions ! En effet, la plupart des cafés sont distribués dans des gobelets non réutilisables. Mais des solutions existent, comme utiliser des gobelets recyclables, ou même apporter sa propre tasse personnelle et réutilisable. Il ne reste plus qu’à savoir qui fera la vaisselle… Il faudrait en discuter autour d’un café !