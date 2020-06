Unis dans le swing : une passion européenne grandissante

Joyeuse journée mondiale de la danse lindyhop ! Joyeuse quoi ? Bienvenue dans le monde du lindyhop, de la Charleston et du jazz, qui rassemblent de plus en plus d’Européens à travers leur passion commune de la danse. Cette journée mondiale, fixée au 26 mai, était cette année en suspens en raison de la distanciation sociale, mais les danseurs de lindy hop du monde entier se servent de cette journée pour réfléchir sur ce que la danse swing signifie pour eux et leurs communautés.

De douces ondes de jazz enveloppent les centaines d’invités dansants. Le saxophone résonne haut, flottant et intense, le piano bricole presque de façon moqueuse, en flammes avec extravagance, la profonde et palpitante basse tient la pièce dans la force de son rythme vivant et invitant. La magnifique Stadthalle de Heidelberg scintille avec une lueur qui n’a pas perdu d’intensité au fil des siècles. Chaque année, durant quatre jours, Heidelberg est le théâtre de l’un des plus grands festivals de swing en Europe, attirant certains des meilleurs groupes de jazz, certains des meilleurs danseurs et bien d’autres visiteurs, peut-être moins talentueux mais tout aussi enthousiastes.

Des bribes de conversations dans des langages variés peuvent être entendues entre les danseurs qui prennent une pause sur les bords de la belle piste de danse complètement bondée. Ils sont nombreux à avoir choisi une tenue vintage qui s’accorde avec les années 1930, d’où proviennent les origines de la danse ; une bande de cheveux colorée, des bretelles ou un bonnet en tweed ajoutent la touche finale à de nombreuses tenues.

Lindyhop est une danse de couple née à Harlem, New York, pendant l’entre deux guerres. C’est un style de danse amusant, dynamique et ouvert, basé sur des rythmes de swing syncopés et joyeux dans lesquels des doses saines d’improvisation et de musicalité peuvent être mélangées avec succès avec des pas de danse emblématiques. Sa sœur, la charleston, qui a récemment gagné en réputation grâce aux émissions de télévision telles que « Strictly come Dancing » au Royaume-Uni ou « Danse avec les stars » en France, est adaptée aux mélodies plus rapides. Ces deux danses sont profondément adoptées par un nombre croissant de communautés en Europe et créent des connections entre des danseurs de nationalités nombreuses et variées.

La danse swing a depuis longtemps fait la promotion de l’intégration. Dans le fameux club Savoy Ballroom de New York, qui a accueilli les pionniers du lindyhop et les plus beaux concerts de jazz qui existaient au monde sept jours par semaines, il existait une politique stricte de non-discrimination, et des personnes de toutes les couleurs de peau dansaient ensemble - à une époque où la ségrégation raciale était encore une réalité quotidienne. Aujourd’hui en Europe, des festivals internationaux rassemblent des danseurs et des musiciens de différentes origines culturelles, plusieurs proposant des cours en anglais afin de rendre cela plus accessible à des danseurs venus de l’étranger. Cependant, il est important de rappeler que, alors que le lindyhop rassemble aujourd’hui en Europe majoritairement des danseurs blancs et souvent issus de la classe moyenne, la danse et la musique ont toutes deux leurs racines dans la communauté Afro-américaine des Etats-Unis, qui a peut-être jeté son cœur dans sa passion pour le swing dans le but d’échapper à la dure discrimination à laquelle elle était confrontée dès qu’elle quittait le club Savoy.

Des langues différentes, une danse commune

Plusieurs événements s’efforcent explicitement à créer des liens entre des danseurs de pays différents. Les « échanges » swing sont des événements où des danseurs se rassemblent dans une ville hôte pour profiter de soirées de danses sociales, sans cours ou compétitions. La communauté de danseurs qui accueille tente souvent alors de faire de son mieux pour recevoir dans leurs propres maisons les danseurs visiteurs, dont la plupart ne se sont jamais rencontrés, et avec qui ils ne partagent peut-être même pas la même langue.

Le Quattropole, un échange qui se tient durant deux week-ends dans quatre villes différentes (Metz, Luxembourg Ville, Saarbrücken et Trier), chevauche plusieurs frontières nationales et rassemble des danseurs de toute l’Europe, permettant de jeter un coup d’œil au sein des communautés dansantes locales de pays limitrophes. Les organisateurs de l’événement l’affirment : « la danse est une forme de communication qui dépasse toutes les barrières et transcende toutes les différences. » Et il va sans dire que ces rencontres ne seraient pas possible sans la liberté de circulation des personnes au sein de l’Union.

La danse swing ne fait pas vraiment concurrence au championnat d’Europe de l’UEFA en termes de popularité, mais cette activité de niche a grandi pour devenir une sous-culture et une communauté à part entière. Aussi kitsch que cela puisse paraître le swing a vraiment le pouvoir d’aider les Européens à forger une amitié internationale et de rapprocher des personnes issues des quatre coins du continent grâce à une passion commune. La danse sera peut-être mise sur pause à cause de son incompatibilité avec les mesures de distanciation sociale, mais des danseurs de toute l’Europe et même plus loin trépignent et frappent du pied d’impatience. Nous serons de retour dans le swing dans un rien de temps.