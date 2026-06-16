A l’heure où les appétits des grandes puissances se font ressentir, l’Europe tente de résister en se préparant à une potentielle guerre de grande ampleur sur son sol. Depuis février 2022 et l’invasion russe de l’Ukraine, la Pologne, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie se posent comme nouveaux boucliers pour constituer la première ligne de défense du continent face à Moscou.

L’omniprésence de la menace russe à l’Est

La géographie suffit à comprendre la menace directe de Moscou et Minsk. Les pays baltes partagent en effet une frontière directe avec la Russie. La Pologne, quant à elle, se retrouve prise entre la Biélorussie et l’enclave russe de Kaliningrad, territoire lourdement militarisé. La région présente une vulnérabilité avec le corridor de Suwałki, une bande de terre étroite entre la Lituanie et la Pologne. Stratégiquement cruciale, elle pourrait devenir un axe de rupture en cas d’offensive russe, coupant la continuité territoriale entre les Etats baltes et les autres pays de l’OTAN.

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Mais au-delà de la géographie, la mémoire persiste. Annexés en 1940 par l’Union soviétique pour les pays Baltes et longtemps dominés par Moscou pour la Pologne, ces Etats voient dans la guerre en Ukraine le retour d’une menace historique.

Des stratégies nationales pour se poser en locomotive du réarmement européen

Bien qu’une attaque militaire de la Russie ne soit pas à l’ordre du jour immédiat, sa possibilité inquiète les quatre pays du flanc est de l’Europe. Les Etats baltes ont annoncé en janvier 2024 le projet d’une « ligne de défense baltique », pour créer un réseau de places fortifiées. L’Estonie a annoncé construire jusqu’à 600 bunkers le long de sa frontière avec la Russie pour 60 millions d’euros. La Lituanie a réintroduit la conscription militaire et augmenté les dépenses de défense à 3,4% de son PIB. Enfin, la Lettonie a développé ses infrastructures de défense avec des obstacles antichars le long de la frontière russe et biélorusse.

Emboîtant le pas aux Etats baltes, la Pologne a annoncé en mai 2024 le projet « Bouclier oriental » pour renforcer ses frontières avec l’enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie. Ce projet, prévu pour 2028, permettrait de renforcer des corridors vulnérables comme la « porte de Brest », à l’est du pays. La somme colossale de 10 milliards de zlotys (2,3 milliards d’euros) a donc été investie pour renforcer l’infrastructure lourde (fossés antichars, bunkers), l’infrastructure légère (hôpitaux, réseaux routiers) et la « smart defense » (systèmes de reconnaissance, de vision satellite et anti-drones).

Outre ces renforcements matériels, la Pologne veut également établir la première armée de terre d’Europe et s’ériger en pilier de la défense européenne. Actuellement, elle occupe la seconde place des forces armées du continent avec 250 000 militaires actifs et 350 000 réservistes. Pour 2025, le budget de la défense polonaise doit atteindre le niveau record de 4,7% du PIB, le taux le plus élevé au sein de l’OTAN. Les pays baltes n’ont toutefois pas la même puissance armée, puisque la Lituanie compte 23 000 militaires actifs, la Lettonie 17 870 et l’Estonie 7 700.

L’ossature militaire du flanc oriental reste l’OTAN

Face à la montée des tensions avec Moscou, l’OTAN a profondément transformé sa posture militaire à l’est de l’Europe en lançant dès 2017 la « présence avancée renforcée » (Enhanced Forward Presence). Le but est de déployer des unités combattantes multinationales en rotation permanente en Pologne et dans les Etats baltes dans une logique de dissuasion : en cas d’attaque, plusieurs Etats membres seraient ainsi automatiquement impliqués.

Sont alors désignées des nations-cadres chargées de diriger des bataillons sur place : l’Allemagne en Lituanie, le Canada en Lettonie, le Royaume-Uni en Estonie et les Etats-Unis en Pologne. Pour améliorer la cohésion entre armées alliées et tester la rapidité de déploiement, des exercices militaires se développent à travers des simulations de défense territoriale et des entraînements impliquant force terrestres, aériennes et cyber.

La coordination avec les forces américaines reste centrale. Les Etats-Unis maintiennent dans ces pays neuf bases militaires. Washington fournit également une part essentielle des capacités de renseignement, de défense antimissile et de soutien logistique.

L’Union européenne : le bras financier et industriel du réarmement européen

Bien que les Etats européens conservent une large autonomie dans leurs politiques de défense, la guerre en Ukraine et la menace de désengagement américain de l’OTAN incite l’Union européenne à renforcer sa coopération.

Avant 2022, l’Union européenne s’était dotée d’outils destinés à structurer une coopération militaire comme le Fonds européen de défense (FED), mais la guerre en Ukraine a provoqué un changement d’échelle. Sous l’impulsion de la Commission européenne, des dispositifs d’urgence (ASAP) ou des mécanismes d’achats conjoints (EDIRPA et SAFE) ont été lancés pour accélérer la production de munitions et réduire les délais de livraison. Pour la Pologne et les pays baltes, ces instruments offrent un levier décisif. Le 26 janvier 2026, dans le cadre du dispositif « Security Action for Europe » (SAFE), un prêt de 150 milliards d’euros a été approuvé par la Commission européenne, dont le premier bénéficiaire sera la Pologne, avec plus de 43 milliards d’euros.

Adoptée en mars 2022 par le Conseil de l’Union européenne, la « Boussole stratégique » marque un tournant politique majeur en fixant une feuille de route en matière de sécurité et de défense avec la création d’une capacité de déploiement rapide européenne, le renforcement de la résilience face aux menaces hybrides et cyber, l’amélioration du renseignement et une coordination accrue avec l’OTAN. Sans se substituer à l’OTAN, Bruxelles reconnaît ainsi que la sécurité du continent se joue désormais à l’Est et adapte son cadre stratégique en conséquence.

Cette montée en puissance n’est pas sans risques. En devenant la première ligne de défense du continent, la Pologne et les pays baltes s’exposent à une tension permanente avec Moscou, où chaque exercice et déploiement militaire peut être perçu comme une provocation, alimentant le risque d’escalade. L’effort financier alloué à la défense est considérable et pèse lourdement sur les budgets nationaux. Surtout, malgré les ambitions européennes, la sécurité du flanc Est demeure largement dépendante du soutien américain, ancrant durablement l’Europe dans une architecture stratégique profondément transformée depuis 2022. Une chose est certaine : à Varsovie, Tallinn, Riga ou Vilnius, personne ne considère plus la paix comme acquise, et c’est peut-être là que l’avenir stratégique de l’Europe se joue.