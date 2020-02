Vers un retrait de la Pologne de l’Union européenne ?

L’élargissement, le 1er mai 2004, de l’Union européenne aux pays de l’Europe centrale et orientale (PECO) a posé de nombreux défis. Parmi eux, la Pologne qui, aux mains d’un parti conservateur et eurosceptique (PiS), apparaît de plus en plus réfractaire à respecter ses engagements découlant des traités européens.