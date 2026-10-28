Après l’adoption en France d’une proposition de loi visant à interdire l’usage des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, c’est au tour de la Grèce d’adopter une loi de même envergure, approuvée ce vendredi 23 octobre. Ces avancées surviennent alors même qu’Ursula von der Leyen a annoncé lors de son discours annuel sur l’État de l’Union européenne en septembre dernier sa volonté de renforcer la protection des plus jeunes sur les réseaux, notamment par le biais d’une interdiction graduelle en fonction de l’âge de l’utilisateur. Mais derrière cette volonté de protéger les mineurs se posent plusieurs questions : comment harmoniser une telle interdiction à l’échelle européenne, à qui en incombe la responsabilité et quelles sont ses limites au regard des droits fondamentaux ?

D’où émerge cette volonté de réduire l’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs ?

En mai dernier, une adolescente de 14 ans s’est donné la mort au Royaume-Uni, et peu avant son décès, elle aurait consulté sur TikTok des contenus à haut risque liés notamment au suicide. Si le lien de causalité reste difficile à établir, ce drame illustre les inquiétudes grandissantes des familles face aux effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. En France, 16 familles ont porté plainte collectivement contre TikTok pour « abus de faiblesse », accusant la plateforme d’exposer des mineurs vulnérables à des contenus liés au suicide, à l’automutilation et aux troubles alimentaires.

Il suffit en effet de quelques minutes sur TikTok pour que des contenus liés au mal-être apparaissent dans le fil de recommandations. D’après une enquête d’Amnesty International publiée en octobre 2025, des comptes tests créés au nom d’adolescents de 13 ans ont été exposés à des vidéos sur le mal-être dès les cinq premières minutes d’utilisation. En seulement 15 à 20 minutes, les fils de recommandations contenaient presque exclusivement des vidéos liées à la santé mentale lorsque l’on s’attardait ou interagissait avec ces dernières. Après 45 minutes, certains comptes étaient exposés à des contenus romantisant le suicide ou évoquant des méthodes pour passer à l’acte.

En France, l’Assemblée nationale a mené une commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, au cours de laquelle experts, pédopsychiatres, influenceurs et représentants de la plateforme ont été auditionnés. Dans son rapport, cette commission d’enquête a dénoncé les mécanismes de captation de l’attention, les risques liés aux algorithmes de recommandation mais aussi les insuffisances de la modération des contenus. C’est d’ailleurs la rapporteure de la commission d’enquête qui est à l’origine de la proposition de loi visant à interdire l’utilisation des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans ayant été débattue et adoptée par le Parlement français en juillet 2026.

Ces risques prennent différentes formes : glorification des troubles du comportement alimentaire avec des tendances comme « SkinnyTok » et les contenus « pro-ana » sur X, incitation à l’automutilation, désinformation médicale, violences, discriminations, sexisme, etc.

Aujourd’hui, une grande partie de la responsabilité quant à l’usage des réseaux sociaux par les enfants repose encore sur les parents, qui doivent surveiller les contenus regardés. Pourtant, nombreux sont ceux qui estiment que cette responsabilité ne peut leur incomber entièrement, c’est pourquoi ils souhaitent que les plateformes garantissent avant tout une meilleure modération de leurs contenus. À noter que la plupart des réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, Facebook et X, fixent déjà à 13 ans l’âge minimal d’utilisation de leurs plateformes dans leurs conditions générales. Ces restrictions ne constituent toutefois pas une interdiction légale générale, ou même une garantie que les utilisateurs les respectent.

Et l’Union européenne dans tout ça ?

Lors de son discours sur l’état de l’Union européenne, le 16 septembre 2026, Ursula von der Leyen a envoyé un signal clair : il faut renforcer la protection des jeunes face aux risques numériques. Le lendemain, la Commission européenne a présenté l’EU Kids Act, une proposition de règlement visant à renforcer la protection des mineurs sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux et les jeux en ligne. Cette initiative survient notamment après qu’un groupe d’experts a remis ses recommandations pour mieux protéger les jeunes en ligne à Von der Leyen en juillet 2026.

Le texte repose sur une idée exposée par la présidente de la Commission européenne au cours de son discours : “Pas de réseaux sociaux avant l’âge de 13 ans. Pas de compte personnel avant l’âge de 15 ans”. Il prévoit ainsi un accès progressif aux réseaux sociaux, avec des comptes aux fonctionnalités limitées pour les mineurs de 13 à 15 ans. À partir de 15 ans, les jeunes pourraient ouvrir et gérer leur propre compte. La proposition entend également limiter les fonctionnalités susceptibles d’encourager une utilisation excessive.

Plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, appellent à une régulation supranationale pour répondre aux pratiques des géants de la technologie. Une législation harmonisée à l’échelle européenne permettrait d’éviter une multiplication des lois nationales, parfois difficiles à appliquer à des plateformes aussi importantes qui opèrent dans plusieurs pays.

Pour autant, l’EU Kids Act demeure une proposition de règlement, et son adoption nécessitera un accord entre les institutions européennes. La question est donc encore loin d’être tranchée.

Des États membres favorables à l’interdiction, d’autres plus réticents

Plusieurs États membres se montrent favorables à une régulation plus stricte de l’accès des mineurs aux réseaux sociaux. L’Espagne, le Danemark, l’Autriche et la Suède participent notamment aux discussions sur le renforcement de la protection des mineurs en ligne. La France et la Grèce ont quant à elles déjà engagé des démarches législatives pour interdire elles-mêmes ces plateformes aux moins de 15 ans.

En effet, en Grèce, le Parlement a adopté la semaine dernière une loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2027. La loi prévoit une vérification de l’âge et des sanctions pour les plateformes qui ne respectent pas leurs obligations.

Mais tous les États membres ne sont pas favorables à une interdiction générale. C’est notamment le cas de l’Estonie, dont le gouvernement estime que la priorité doit être de contraindre les plateformes à mieux protéger leurs utilisateurs plutôt que d’interdire aux mineurs d’y accéder, comme a défendu la ministre estonienne chargée du Numérique, qui explique que “Les enfants participent à la société de l’information, ce sont plutôt les plateformes qui doivent changer”.

Cette opposition soulève plusieurs questions essentielles qui vont régir les débats autour de l’EU Kids Act : faut-il interdire l’accès aux réseaux sociaux en dessous d’un certain âge ou obliger les plateformes à modifier leur fonctionnement pour garantir un environnement plus sûr aux jeunes utilisateurs ?

Une interdiction qui se heurte aux libertés fondamentales

En France, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 1er de la loi visant à protéger les mineurs des risques liés aux réseaux sociaux, qui prévoyait d’interdire leur accès aux moins de 15 ans. Une telle interdiction pose en effet plusieurs questions relatives aux droits fondamentaux.

Le Conseil constitutionnel français a jugé cette interdiction disproportionnée au regard de la liberté d’expression et de communication, notamment en l’absence de possibilité pour les parents d’autoriser ou de moduler l’accès. La vérification de l’âge soulève également des questions de respect de la vie privée et de protection des données personnelles. Cette décision n’exclut pas une régulation plus stricte, mais rappelle que toute restriction devra être dûment justifiée.

Que disent les plateformes ?

Face aux critiques, TikTok affirme que ses règles communautaires interdisent les contenus qui encouragent le suicide ou l’automutilation, donnent des instructions pour passer à l’acte ou expriment une intention suicidaire. La plateforme dit également mettre en avant ses dispositifs de signalement et les ressources d’aide proposées lorsqu’un utilisateur effectue certaines recherches liées au suicide ou à l’automutilation. Malgré ces mesures, la circulation de contenus dangereux reste au cœur des critiques encore adressées aux plateformes.

L’Union européenne se trouve donc face à un défi : mieux protéger les mineurs sans porter une atteinte disproportionnée à leurs libertés fondamentales. Si l’idée d’une réglementation commune progresse, les États membres ne s’accordent pas encore sur les modalités de sa mise en œuvre. L’EU Kids Act pourrait constituer une première réponse à l’échelle européenne, mais son adoption et sa mise en œuvre restent incertaines.

Au-delà de la question de l’âge minimum, ce sont aussi la responsabilité des plateformes, la transparence de leurs algorithmes et l’efficacité de leur modération qui devront être mise au centre du débat.