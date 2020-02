Virginijus Sinkevičius, premier commissaire à passer au tableau !

Rencontre entre des lycéens et le commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche, dans le cadre du projet « La Commission au Tableau ! »

Il est rentré dans la salle souriant, visiblement ravi d’être ici, devant ce « groupe motivé et inspiré ». Virginijus Sinkevičius, le commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche, avait rendez-vous à la représentation de la Commission européenne en France avec de jeunes lycéens pour parler d’Europe.

La discussion de plus d’une heure et demie s’est faite en anglais et a rassemblé une quinzaine de lycéens de Montrouge, au Sud de Paris. Les questions posées par les lycéens ont été très diverses, et ont surtout porté sur le contenu des dossiers portés par le Commissaire, mais aussi sur son parcours et ses activités extra-professionnelles.

Plus jeune Commissaire européen de l’histoire

Il faut dire que M. Sinkevičius a de quoi séduire la jeune génération : lui-même est le plus jeune commissaire de l’histoire de l’Union européenne. A 29 ans, il a pourtant déjà un CV impressionnant : Député du Seimas (le parlement unicaméral lituanien) à 25 ans, puis ministre de l’économie et de l’innovation du gouvernement de Saulius Skvernelis à 27 ans. Un parcours distingué pour ce diplômé des universités d’Aberystwyth (au Pays de Galles) et de Maastricht, qui aurait pu continuer à gravir les échelons en Lituanie.

Mais, comme le principal intéressé le dit si bien, « on ne refuse pas un poste de commissaire européen ». A l’issue des élections européennes de 2019 et de l’élection d’Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, le président lituanien Gitanas Nausėda a proposé la candidature du jeune ministre. Virginijus Sinkevičius s’est vu ainsi proposer le portefeuille de l’environnement, des océans et de la pêche, détenu avant lui par le Maltais Karmenu Vella.

Un intitulé des plus symboliques pour M. Sinkevičius, seul commissaire dont le parti (l’Union lituanienne agraire et des verts, LVŽS) est affilié au groupe Verts-ALE au Parlement européen, qui fait un lien entre sa jeunesse et la lutte contre le changement climatique et le recul de la biodiversité, l’une des principales préoccupations de la jeunesse, en particulier des jeunes engagés dans les manifestations des « Fridays for Future ».

Pour M. Sinkevičius, il s’agissait donc du « bon moment » pour devenir commissaire, même si la décision du gouvernement lituanien est « très courageuse » et « apporte une pression supplémentaire pour réussir ce quinquennat ». Quand on lui a posé la question de ses attentes en tant que commissaire européen, Virginijus Sinkevičius répond logiquement qu’il ne le saura que dans cinq ans : « si j’arrive à avancer sur mes dossiers, alors j’aurais accompli ce à quoi je m’attendais en arrivant à Bruxelles ». Pour cela, il pourra compter sur l’appui de deux directions générales du Berlaymont (celles des affaires maritimes et de l’environnement).

« Les solutions du Green Deal doivent être accessibles à tous »

« Je fais aussi partie de cette génération qui sera la première à subir les conséquences du changement climatique, mais aussi la dernière à pouvoir lutter efficacement contre ses effets ». Cette phrase a été l’une des plus fortes de la discussion et a eu une résonnance toute particulière dans un auditoire lycéen né au début des années 2000.

C’est pourquoi les thématiques abordées lors des cinq prochaines années seront nombreuses, et concerneront en particulier l’économie circulaire, l’ambition « zéro-pollution », la protection de la biodiversité et la lutte contre l’utilisation du plastique à usage unique.

« La biodiversité est particulièrement importante car c’est tout ce qui nous entoure, et sa perte est le résultat des activités humaines » a précisé le commissaire, pour qui la société actuelle « doit léguer le meilleur héritage aux générations futures ».

La stratégie « zéro-pollution » et la lutte contre les microplastiques et le plastique à usage unique ont particulièrement intéressé les lycéens. Ces sujets, tout comme la stratégie européenne sur l’économie circulaire, sont partie intégrante du « Pacte vert pour l’Europe », communément appelé « Green Deal ».

Le Green Deal (la stratégie phare de la Commission européenne pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et pour soutenir la transition énergétique) a forcément été au cœur de l’attention et le commissaire lituanien a un rôle à jouer, même s’il est sous la supervision du vice-président exécutif de la Commission, le Néerlandais Frans Timmermans.

Ce Green Deal « doit unifier l’Europe et être un changement systémique » car « 93% des citoyens veulent que nous fassions plus pour lutter contre le changement climatique, mais ces choix doivent être démocratiques et accessibles à toutes et tous » selon M. Sinkevičius, interpellé notamment sur la cherté des produits plus respectueux de l’environnement.

L’engagement des citoyens, et en particulièrement des plus jeunes, est donc fondamental pour une meilleure acceptation des mesures en faveur de la transition énergétique et écologique. « Les jeunes engagés forcent mon admiration et prouvent qu’il est possible de s’engager pour changer les choses ». Questionné sur son engagement personnel pour un mode de vie plus écologique, Virginijus Sinkevičius a ainsi mis en avant ses efforts, ainsi que ceux de sa famille.

« Pour mon pays, l’UE représente la liberté de choix »

En tant que ressortissant d’un pays peu habitué à faire les gros titres en France et dont l’indépendance a été restaurée seulement en 1990, M. Sinkevičius avait également à cœur de présenter la vision lituanienne de l’Union européenne et son importance pour ses concitoyens. Une perception très positive selon lui, grâce à la liberté de circulation et à l’utilisation de la monnaie unique « à Paris comme à Vilnius » (la Lituanie est le dernier pays à avoir rejoint la zone euro en 2015).

D’un point de vue personnel, il ne peut qu’être en phase avec ces perceptions : il a eu la chance de profiter de tous les avantages qu’offre l’Union européenne, en tant qu’étudiant au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, une situation « impensable du temps de mes parents, au temps de l’URSS ». Et M. Sinkevičius de faire une petite allusion au rôle du sport dans la découverte de nouvelles cultures : « Mon niveau d’anglais était plutôt mauvais, mais étant passionné de basket-ball, la pratique de ce sport m’a permis de m’intégrer plus facilement ».

Quand on parle politique européenne ces temps-ci, le Brexit n’est jamais loin. Pour le Commissaire, issu d’un pays très pro-britannique, le Brexit est un défi pour l’Union, mais doit « nous inciter à renforcer les idéaux européens et à mettre en avant les réalisations de l’intégration européenne […] même si celle-ci a des limites ». Une fois de plus, l’engagement des jeunes générations dans la sphère publique européenne est essentiel, et « ce type de discussion y contribue parfaitement ».

C’est sur ces paroles que s’est terminée la rencontre assurément riche en dialogue et en connaissances acquises par les jeunes citoyens.

Une quinzaine de lycéens de Montrouge (Hauts-de-Seine) ont participé à la rencontre avec le commissaire. Crédit : Jeunes Européens - France

Le projet « La Commission au tableau ! »

Virginijus Sinkevičius est le premier commissaire à être intervenu dans le cadre de « La Commission au tableau ! », le dernier né des projets des Jeunes Européens – France. Il s’agit de l’un des 18 projets retenus par la Représentation de la Commission européenne en France, dans le cadre de son appel à projet 2019 pour promouvoir les valeurs européennes.

Ce projet mobilisera dans les prochains mois de nombreux bénévoles de l’association dans de nombreuses villes françaises, pour permettre des rencontres entre des lycéens et les commissaires européens, et ainsi encourager la participation citoyenne via l’échange direct et l’utilisation d’une plateforme dédiée à la proposition d’idées pour améliorer l’intégration européenne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des Jeunes Européens – France.

Pour plus de photos de la rencontre avec Virginijus Sinkevičius, cliquez sur le lien vers le site du service audiovisuel de la Commission européenne