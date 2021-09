“Virtus unita fortior” : histoire du drapeau d’Andorre

“La vertu unie rend plus fort” et les Andorrans le sont encore plus le 8 septembre, fête nationale du pays. Le drapeau est composé de trois couleurs : bleu, jaune et rouge. Les trois couleurs sont organisées en bandes verticales. En outre, le blason d’Andorre est placé au centre du drapeau. Ce drapeau a été institué en 1866 et rendu officiel en juin 1971.

Un drapeau construit au fil des siècles

Le condominium établi entre la monarchie française et l’évêché de la Seo de Urgel en 1814 a donné lieu à un drapeau qui comportait initialement les deux couleurs du comté de Foix : le jaune et le rouge.

Il n’est pas impossible de penser que le drapeau actuel de la France est représenté par les couleurs rouge et bleue et celui de l’Espagne par les couleurs rouge et jaune.

En 1806, l’Andorre avait un drapeau bicolore du comté de Foix avec les couleurs précitées. En 1866, la couleur bleue a été ajoutée et en 1914, les bandes horizontales ont été remplacées par des bandes verticales. Le dessin du drapeau est attribué à l’empereur français Napoléon III, qui a régné de 1852 à 1870.

Pour être précis, la situation a changé lorsque Andorre a connu une crise politique après la proclamation de l’ancien noble russe Boris Skosyrev comme roi Boris 1er en 1934. Boris 1er a officiellement adopté le drapeau horizontal avec une couronne au centre de la bande jaune du milieu. Après la fin du règne de Boris 1er, treize jours après son investiture, le drapeau vertical a été établi comme drapeau officiel. L’utilisation des armoiries a également été institutionnalisée.

Après l’approbation de la Constitution d’Andorre en 1993 et son entrée dans l’Organisation des Nations Unies, l’utilisation du drapeau a été officialisée par la loi en 1996. Les armoiries ont été installées dans la partie centrale de la bande verticale jaune.

Un drapeau entre France et Espagne

Les bandes ont une signification particulière et, a priori, différente de celle qu’on pourrait assimiler simplement à la France et l’Espagne.

La bande bleue du drapeau représente le ciel d’Andorre. Ce serait un témoignage de l’effort et du travail de sa population pour obtenir sa liberté et son indépendance. La couleur jaune ou dorée représente la richesse. Aussi, les précieuses ressources naturelles qui peuvent être obtenues sur le territoire de la principauté. La bande rouge représente le sang andorran versé pour la consolidation du pays. En outre, elle fait référence à la participation des Andorrans aux conflits avec leurs voisins.

Le blason d’Andorre occupe la position centrale du drapeau. C’est un symbole officiel, comme l’établit l’article 2.2 de sa Constitution. Ce symbole fait référence aux relations avec l’Espagne et la France et est formé de quatre maisons, que sont :

L’évêché de la Seo de Urgel. Il présente une mitre et une crosse dorées sur un fond rouge ;

Le comté de Foix, aujourd’hui français. Il est composé de sept barres rouges et jaunes ;

L’ancienne couronne d’Aragon, aujourd’hui espagnole. Il est composé de neuf barres rouges et jaunes ;

La vicomté de Béarn, aujourd’hui française. Il est composé de deux vaches rouges

L’écu est présenté avec un ruban dans sa partie inférieure qui porte la devise Virtus Unita Fortior (la vertu est plus forte unie). Il comprend également une auréole, un listel et des emblèmes.

Le drapeau andorran, sans armoiries, est similaire à celui de la Roumanie, du Tchad et de la Moldavie.