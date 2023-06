Vjosa Osmani au Parlement européen : le rêve européen du Kosovo

Mercredi 14 juin 2023 restera gravé dans l’histoire des relations entre l’Union européenne et le Kosovo. Vjosa Osmani, présidente du Kosovo, a été invitée officiellement à discourir dans l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Une première pour le plus jeune Etat européen, indépendant depuis à peine quinze ans.

Si le Kosovo est indépendant de la Serbie depuis 2008, il n’est pas encore reconnu par l’ensemble des Etats membres de l’Union (dont Chypre, la Grèce, l’Espagne, la Roumanie et la Slovaquie). Cela pour des raisons de politique intérieure -notamment pour les pays qui font face à des tendances régionalistes sécessionnistes- comme de politique extérieure, notamment concernant les relations vis-à-vis de la Serbie.

Quand un boulevard européen se dessine pour le Kosovo

Pour comprendre l’extraordinaire de l’événement, il suffit d’observer le comportement des quelques kosovars qui assistent, impressionnés, au discours de leur Présidente de la République devant les parlementaires européens. Majoritairement composée de membres des bureaux de la Présidence et de médias kosovars et albanais, la tribune est excitée : les smartphones dégainent toutes les secondes selfies, photos et vidéos, les caméras s’entremêlent pour laisser place à un mille-pattes composé de tripodes, et les chuchotements commencent à devenir brouhaha… L’assemblée n’est pas habituée à ce genre d’événement. Et pour cause, cet événement est une première historique : c’est “la première fois qu’un président du Kosovo est invité à s’adresser au Parlement européen” se réjouit Vjosa Osmani, présidente du Kosovo, qui se trouve alors devant les députés.

L’oratrice était, pour l’occasion, vêtue d’une robe bleu et d’une broche jaune : les couleurs communes aux drapeaux kosovare, ukrainien et européen. Ses trois premiers mots sont lancés tel un slogan : "Liberté, indépendance, démocratie". Un slogan qui est répété par la Présidente dans quatre des langues officielles de l’UE. "Ces mots expriment la vision du Kosovo, pour le présent comme pour l’avenir" explique Vjosa Osmani.

Une vision qui se trouve être également "résolument européenne". "Nous faisons partie de la famille !" lance la Présidente kosovare sous forme de prophétie qu’elle espère auto-réalisatrice. En effet, le Kosovo voit depuis près d’un an, un déblocage de sa situation sur le plan européen. Alors que le 15 décembre 2022, le Kosovo dépose officiellement sa candidature à l’UE, un accord de normalisation des relations entre Pristina et Belgrade -condition sine qua non à une adhésion des deux Etats- est entériné en mars 2023, suivi en avril de la même année par la suppression du régime de visa pour les Kosovares souhaitant se rendre dans l’Union.

Pour permettre à la dynamique de persister, Vjosa Osmani rappelle à travers son discours l’ancrage essentiellement européen de son pays. "Lorsque le Kosovo est devenu indépendant, il n’existait pas d’hymne national. Dans les rues, sur les places, c’était l’hymne européen, l’ode à la joie, qui était entonné." Faisant le lien entre passé et présent, la Présidente continue : "Le Kosovo est le pays le plus europhile de la région, plus de 90% de la population soutient une adhésion à l’UE".

Jeunesse du pays, pays de jeunesse

Le soutien à une direction européenne pour le Kosovo est en effet très élevé. “Le plus jeune pays d’Europe”, c’est ainsi que Vjosa Osmani a qualifié son pays, utilisant par là un double sens faisant référence à la jeunesse, à la fois, du pays et de sa population, et expliquant en partie le sentiment répandu d’europhilie au Kosovo.

Le Kosovo n’est indépendant que depuis une quinzaine d’années. Ce qui en fait le plus jeune Etat d’Europe, et le deuxième au monde (derrière le Soudan du Sud, devenu indépendant en 2011). Cette situation fait que le pays cherche encore à consolider sa souveraineté et ses acquis nationaux. C’est ce que rappelle la Présidente qui considère l’adhésion du pays à l’UE comme le parachèvement d’une lutte pour l’indépendance et sa reconnaissance.

Bien plus que la jeunesse du pays, c’est la jeunesse de la population qu’a soulignée l’oratrice de 41 ans devant l’hémicycle. Une population jeune (l’âge médian y est de 30 ans, contre 42 ans pour le reste de l’Europe) qui aspire à une Union européenne synonyme de “[modernité,] de croissance, de démocracie, d’inclusivité”. Une opportunité politique, mais surtout économique dans un Kosovo qui est, selon le Fond monétaire international, le troisème État le plus pauvre d’Europe. Une situation qui “se transforme” pour la Présidente. Le Kosovo attire “de nombreuses entreprises et centres de recherche dans le domaine des nouvelles technologies” faisant peu à peu du pays un “leader en tech-lab”. Pour Vjosa Osmani, aucun doute. C’est grâce à la “brillante” jeunesse du pays que l’avenir du Kosovo est assuré. “Nous ne sommes pas seulement un pays de rêveurs, nous sommes un pays de bâtisseurs” lance-t-elle.

Un pays en proie à sa géopolitique

S’il a fallu autant de temps pour qu’un dirigeant politique kosovare prenne la parole devant les eurodéputés, c’est parce que le pays se trouve dans une situation géopolitique tendue, figée depuis sa déclaration unilatérale d’indépendance de la Serbie en 2008.

Les montées de tensions ethniques sont récurrentes dans le pays qui compte une importante minorité serbe qui, à l’image de la Serbie, ne reconnaît pas l’indépendance du pays. Une situation qui s’est répétée quelques jours avant la prise de parole de la Présidente de la République au Parlement européen, le 29 mai dernier. Des manifestants serbes s’étaient alors rassemblés dans leur commune dans le but d’annuler l’intronisation de maires albanophones, élus suite à un suffrage boycotté par la communauté serbe, soit avec une participation de 4%. Les manifestants s’en étaient alors pris violemment aux forces d’interposition de Pristina et à celles de l’OTAN. Une montée de violence qui a fait craindre le pire et qui a poussé l’Union européenne a appelé les dirigeants kosovares à agir sous peine de "conséquences politiques" . Dans ce contexte, la Présidente kosovare ne pouvait ignorer le sujet devant les députés. Cette dernière a appelé les Serbes du Kosovo à “user de l’ensemble des moyens juridiques pour faire reconnaître leurs droits” afin que le Kosovo “devienne réellement divers et inclusif [...] à l’image de l’Union européenne”. La Présidente a continué “c’est par l’intégration [et la démocratie] que nous arriverons à surmonter la division”.

Enfin, Vjosa Osmani a appelé l’Union a ne “pas faire de [procédure d’adhésion] accélérée”. “Un passe-droit nuirait au respect des valeurs de l’UE”. Pour la Président d’un Kosovo candidat à l’adhésion, “[l’Union doit être] vigilante à ce que tout candidat respecte les valeurs de l’Union, et applique bel et bien le droit et les politiques de l’UE”. “Nous, nous n’avons jamais regardé de l’autre côté”. En cela, Vjosa Osmani vise implicitement la Serbie, souvent dénoncée pour ses manquements aux droits de l’Homme et pour sa politique de neutralité complaisante vis-à-vis de la Russie. Un tacle diplomatique atténué par la proposition de la Kosovare de "bonnes relations de voisinage [à tous les pays qui respectent notre souveraineté]".

“Combien nous partageons avec l’Europe ? Combien nous partageons avec l’Ukraine ? Nous partageons les couleurs de notre drapeau : le bleu du ciel, le jaune du soleil. Nous partageons l’espoir d’une donne nouvelle, de la paix, et la force dans l’unité”

Le Kosovo s’inscrit, par les mots de sa Présidente, dans un avenir profondément européen fait de paix et de stabilité, dans la “Liberté, l’Indépendance, la Démocratie”.