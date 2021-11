Zajedno ! : Histoire du drapeau de la Bosnie-Herzégovine

« Ensemble », difficile de faire plus explicite pour rassembler un peuple divisé, alors que le 21 novembre sonne comme une fête nationale bien peu nationale. Difficile également de faire plus impersonnel que le drapeau de la Bosnie-Herzégovine, fruit d’une proposition onusienne. Les Bosniens ne sont pas vraiment attachés à leur drapeau, proposé par le diplomate espagnol Carlos Westendorp Cabeza, ancien Haut Représentant de l’ONU en Bosnie-Herzégovine. Né en 1998, ce drapeau doit représenter l’harmonie entre les communautés bosniaques, serbes et croates ainsi que l’inscription du pays en Europe, dans le Conseil de l’Europe, et, peut-être à l’avenir, dans l’Union européenne. Retour sur l’histoire singulière d’un drapeau très diplomatique.

Un drapeau né des ruines de la guerre

Hormis les couleurs : le bleu et le jaune, déjà présentes au XIIe siècle sur le premier drapeau du Banate de Bosnie, état vassal de la Hongrie, puis, du Royaume de Bosnie, devenu indépendant en 1377, les autres éléments du drapeau actuel de la Bosnie-Herzégovine sont tous issus de la modernité. Adopté le 4 février 1998, trois ans après les accords de Dayton, dans un État encore très largement ravagé par la guerre et les nettoyages ethniques, l’adoption d’un nouveau drapeau doit donner à la toute jeune fédération, un élément de concorde nationale, rassembleur. Incapables de se mettre d’accord, les communautés et le Parlement de Bosnie-Herzégovine doivent s’en remettre à un drapeau proposé par les Nations Unies. Le Haut-Représentant international de Bosnie-Herzégovine, Carlos Westendorp Cabeza charge alors Mladen Kolobarić, graphiste bosnien, connu notamment pour avoir été le directeur artistique des Jeux Olympiques d’hiver de Sarajevo en 1984, de dessiner un drapeau pour ce nouvel État.

De 1992 à 1998, le drapeau de l’éphémère République de Bosnie-et-Herzégovine reprend les armoiries historiques de la Bosnie mais la communauté serbe reproche au drapeau de ne représenter que les seuls Bosniaques. C’est afin d’éviter un nouveau conflit, que les Nations Unies décidèrent de proposer un nouveau drapeau élaboré par un acteur le plus neutre possible. La tâche s’avère complexe, il s’agit de réunir sous une même bannière, des communautés qui, il y a quelques mois, s’entretuaient dans les pires massacres qu’ait vue l’Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Trois ethnies, trois religions, trois cultures, à représenter sous un même drapeau. Rapidement, le choix du symbolisme et de l’Europe est fait, seuls points communs à ces trois groupes.

Symbole d’un avenir européen

Hormis les couleurs jaunes et bleues qui sont gardées, les fleurs de lys en or sont supprimées. À la place, un triangle occupe le drapeau symbolisant la forme du pays, les trois pointes représentant chaque communauté. Le bleu à l’origine clair, devient foncé, reprenant celui du drapeau du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne. Les étoiles viennent signifier l’avenir européen du pays. Plus de 20 ans après, force est de constater que l’intégration européenne de la Bosnie-Herzégovine est encore un horizon lointain. Si les liens avec l’UE sont nombreux et étroits notamment dans la mise en place d’un État de droit, dans le développement de l’économie et le soutien militaire et policier au maintien de la paix, le fonctionnement institutionnel du pays, la corruption, l’atteinte aux droits fondamentaux et l’incapacité des trois communautés à vivre ensemble rend impossible toute intégration dans un futur proche.

Il est aussi frappant de regarder le virage historique que constitue ce changement de drapeau pour la Bosnie-Herzégovine. Durant près de 500 ans, un demi-millénaire, le pays a eu un drapeau vert orné d’un croissant et d’une étoile blanche tournés vers la gauche symbolisant bien évidemment les liens de cette terre avec l’islam apporté par les Ottomans. C’est ce drapeau - dans une version modernisée, avec un croissant et une étoile de couleur jaune et tournés vers la droite - qui est levé lors de la révolution de 1831-1832 puis lors de l’insurrection de 1878. En 1908, la Bosnie-Herzégovine quitte définitivement l’Empire Ottoman et se retrouve annexée à la Serbie. Le drapeau vert au croissant doré disparaît définitivement. Ainsi, d’un territoire tourné vers l’actuelle Turquie et le reste des Balkans, le nouveau drapeau étoilé vient signifier son entrée dans l’Europe, le regard tourné vers Bruxelles.

Le nouveau drapeau de la Bosnie-Herzégovine n’est ainsi pas si « neutre », sa signification au regard de l’histoire de la Bosnie et de l’Herzégovine est très politique. Surtout à l’heure où la politique étrangère turque investit des millions pour développer son influence dans les Balkans. On raconte même que dans son testament, le premier président de la République de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegović, aurait confié le sort de la Bosnie-Herzégovine à la Turquie en cas de menace grave pour le pays.

Un drapeau peu célébré

Il n’en reste pas moins que le drapeau de la Bosnie-Herzégovine rencontre peu d’engouement populaire. L’ancienne version de 1992 à 1998 lui est préférée et la communauté serbe ne se l’est pas approprié pour autant, lui préférant son propre drapeau qui reprend les trois couleurs slaves en bandes horizontales. L’espoir mis par les Nations Unies dans une entrée prochaine de la Bosnie-Herzégovine dans l’UE ne s’est pas encore réalisé et les étoiles européennes du drapeau semblent bien lointaines.

Il n’en demeure pas moins que depuis 23 ans, ce drapeau a su rester en place et ne pas être trop remis en question, une réussite à la vue des tensions communautaires extrêmes dans le pays. Au total, le drapeau de la Bosnie-Herzégovine, sans susciter une ferveur extrême parvient pour l’instant à maintenir ensemble, bosniaques, serbes et croates et comme le dit l’hymne du pays, Intermeco, (tout aussi peu populaire, surtout en comparaison de l’ancien hymne du pays, Jedna si jedina) : « Mi idemo u budućnost Zajedno ! » (Nous allons vers le futur, ensemble !). Reste à savoir pour combien de temps…