Zdravljica : Histoire du drapeau de la Slovénie

En ce 25 juin 2023, la Slovénie célèbre les 32 ans de son indépendance vis-à-vis de la Yougoslavie en 1991. Relativement épargnée par la guerre et les conflits ethniques qui ont traversé l’ex-Yougoslavie dans les années 1990, la Slovénie est un petit miracle. Entrée sans encombres dans l’Union européenne en 2004, puis dans l’espace Schengen et la zone euro en 2007, la “Suisse des Balkans” peut se targuer d’une intégration européenne parfaite et d’une démocratie parlementaire exemplaire. Une exception dans la région d’Europe centrale et balkanique. Une situation exceptionnelle à l’image de son histoire, comptée par son drapeau.

La Carniole autrichienne : la Slovénie avant la Slovénie

Le premier drapeau qu’il est possible de qualifier de slovène est hissé en Carniole. Le territoire est alors un Kronland (terre du royaume) de l’empire d’Autriche, en 1848. Les couleurs de ce petit royaume des Habsbourg-Lorraine sont alors le bleu et le rouge, alors que son emblème est un aigle bleu aux serres rouges sur un bouclier blanc. Ces emblèmes du Kronland de Carniole côtoient les emblèmes dits historiques de la province : un boulier bleu aux étoiles jaunes enchevêtré à des bandes horizontales blanches et rouges, le tout composant les armes de l’ancienne famille régnante du territoire, les Comtes de Celje.

Si le territoire peuplé à majorité de Slovènes dispose déjà d’emblèmes et symboles identifiables, la population et la politique ne se structure pas encore autour de l’idée de « nation slovène ». Le territoire se considère avant tout comme une partie intégrante de l’Empire d’Autriche constitué par les Habsbourg, à qui les nobles de Carniole ont juré allégeance. Si la Carniole, la Slovénie avant la Slovénie, ne dispose pas encore de conscience nationale, elle possède toutefois des couleurs la représentant : le bleu et le rouge, qu’on retrouve à la fois sur le blason de l’époque et sur celui historique des Comtes de Celje.

Le Printemps des Peuples et l’exception slovène

L’empire d’Autriche-Hongrie, en rouge, le Kronland de Carniole en Cisleithanie Crédit : Ludovic Lepeltier-Kutasi L’empire d’Autriche-Hongrie, en rouge, le Kronland de Carniole en Cisleithanie.

En 1848, le Printemps des Peuples va venir chambouler l’ensemble de l’Europe, et notamment l’empire multiethnique et plurinational d’Autriche qui se voit, sous les pressions nationalistes, contraint de partager les pouvoirs régaliens et le territoire avec les élites magyares, devenant alors l’empire d’Autriche[-Hongrie] en 1867.

Les Slovènes, à l’image des autres peuples de l’Empire, se soulèvent et exigent la reconnaissance des droits civiques et nationaux slovènes en Carniole. Cette légitimation doit passer, pour les nationalistes par la reconnaissance d’un drapeau tricolore blanc-bleu-rouge, s’inspirant des couleurs historiques de la Carniole mais également et surtout de celles du panslavisme. Alors que le pouvoir impérial sanctionne l’ensemble des étendards tricolores dans la partie autrichienne de l’Empire, la Cisleithanie, Vienne choisit de faire une exception pour le Kronland de Carniole. Alors que les drapeaux tricolores italien, tchèque, allemand ou panslave sont interdits et réprimés, le drapeau tricolore slovène est autorisé et est même reconnu comme symbole officiel de la province par le pouvoir central.

Cette exception reconnait dès lors le blanc-bleu-rouge slovène, officiellement représentant les couleurs de la province et non des revendications nationales, qui persistera jusqu’à aujourd’hui.

Un drapeau symbole de la fierté de l’indépendance

Le tricolore blanc-bleu-rouge ne sera jamais remis en question. Alors que la Slovénie vit des temps troublés comme le reste de l’Europe centrale et balkanique, les couleurs ne disparaîtront jamais de l’étendard. Que cela soit durant la période du Royaume yougoslave, lors de l’occupation du pays par les troupes de l’Axe, ou même lors de la période communiste. Certes le drapeau voit apparaître des emblèmes et symboles sur ces trois couleurs -un aigle lors de l’occupation, une étoile rouge lors du communisme- mais la constance des couleurs marquent pour les Slovènes la permanence de leur indépendance et de leur spécificité nationale.

Une exception soulignée par l’imposition des armes du pays sur le drapeau, suite à la déclaration d’indépendance de la Slovénie de l’ensemble yougoslave en 1991. C’est en effet la Slovénie qui sera la première république à faire sécession de la Yougoslavie, déclenchant par-là, les guerres de Yougoslavie. Toutefois, contrairement au reste des républiques constitutives de la Yougoslavie, la Slovénie réussit à déclarer son indépendance sans violence. Une paix qu’elle réussira à maintenir tout au long du conflit, renouvelant, encore une fois, son exceptionnalité.

Aujourd’hui donc, la Slovénie indépendante arbore son drapeau, un tricolore blanc-bleu-rouge complété par le blason du pays : les trois étoiles des Comtes de Celje au-dessus du Mont Triglav, sommet de la Slovénie, au bords de vagues bleues représentant l’accès à la mer Adriatique.