Le 22 octobre dernier, dans le contexte des négociations du cadre financier pluriannuel 2028-2034, le Parlement européen a adopté sa position sur le futur programme Erasmus+ et a notamment réclamé une enveloppe budgétaire supérieure à celle proposée par la Commission européenne. Au-delà d’une question en l’apparence technique sur l’élaboration du budget, c’est toute la perspective de la place de la mobilité, de l’éducation et de la jeunesse au sein du projet européen pour les 7 années à venir qui est ici en jeu.

47 milliards pour « l’âme » de l’Europe

Le programme Erasmus est souvent décrit comme le programme le plus emblématique de l’Union européenne et comme l’initiative qui a le plus donné vie à la notion d’Europe. En septembre 2022, à l’occasion des 35 ans du programme, Margaritás Schinás, alors vice-président de la Commission européenne, résumait ainsi la valeur et la portée de ce programme : « If the euro is Europe’s wallet and Schengen is Europe’s passeport, Erasmus is Europe’s soul. » (« Là où l’euro incarne l’intégration économique et Schengen la libre circulation, Erasmus donne une dimension humaine sans équivalent au projet européen »). C’est en effet plus de 15 millions d’Européens qui ont pu participer à ce programme depuis sa création en 1987. Pouvoir créer de tels espaces d’échanges et de rencontres a cependant un coût pour l’Union européenne, et c’est tout l’enjeu de la négociation ouverte pour 2028-2034.

Le mois dernier, les eurodéputés ont adopté leur position sur le futur programme par 454 pour, 34 contre et 93 abstentions, en demandant notamment une revalorisation de 6,6 milliards d’euros sur la proposition initiale faite par la Commission. Des revendications budgétaires de la part des eurodéputés qui sont liées à un sentiment que la proposition n’est pas à la hauteur des ambitions portées : le budget ne permet pas de financer l’élargissement du programme ni de faire face à l’inflation et à l’explosion du coût de la vie pour les étudiants.

Une hausse d’autant plus significative que la Commission proposait déjà d’augmenter de 56% le budget du programme par rapport à la période 2021-2027, le faisant alors passer de 26,2 milliards à 40,8 milliards d’euros. Reste à savoir ce que recouvre véritablement cette hausse et les nouvelles priorités qui semblent se dessiner au travers de ce programme culte.

Une hausse budgétaire à nuancer

À première vue, cette multiplication des moyens par plus du double est spectaculaire. Il est toutefois important de ne pas y lire une simple démultiplication des moyens par rapport au budget actuel. En effet, ce futur programme ne se limite pas à prolonger les ambitions d’Erasmus+ mais absorbe également le Corps européen de Solidarité, qui jusqu’ici était doté de sa propre enveloppe de 1,009 milliards d’euros pour la période 2021-2027. Ce programme finance notamment des actions de volontariat et des projets de solidarité à destination des jeunes. Une partie de l’augmentation affichée correspond donc à l’intégration de crédits qui relevaient avant d’un programme distinct et indépendant.

Il convient aussi de noter qu’en tenant compte de l’inflation sur la période, la progression de l’enveloppe budgétaire s’établit à environ 30% en termes réels, contre 56% en valeur nominale. Cette distinction est d’autant plus importante que l’inflation impacte également la valeur réelle des bourses Erasmus+ dont les montants ne suivent pas nécessairement l’augmentation du coût de la vie dans les pays d’accueil. Ainsi, un budget plus conséquent ne se traduira pas mécaniquement par davantage de départs et de meilleures conditions de mobilité puisque qu’une partie des moyens supplémentaires pourra, en réalité, simplement servir à maintenir le niveau de soutien financier accordé aux bénéficiaires actuels.

D’autre part, contrairement aux précédents règlements, la proposition portée par la Commission européenne ne prévoit pas de fléchage sectoriel du budget entre les différents domaines d’intervention. Ce qui peut être considéré comme une souplesse pour adapter les financements aux besoins de l’Union européenne, représente aussi un risque de répartition déséquilibrée entre la mobilité étudiante, la jeunesse, la formation professionnelle et le sport.

La mobilité au service de la compétitivité européenne

La Commission européenne, dans sa proposition, révèle son souhait de rapprocher les politiques d’éducation et de formation des besoins économiques européens dont la nouvelle Commission Von der Leyen (2024-2029) place sous l’impératif de la « compétitivité européenne ». Erasmus+ n’y échappe pas. Une des nouveautés particulièrement marquantes est celle de la création de bourses d’excellence dans des domaines jugés stratégiques, à savoir l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la défense, les énergies propres ou encore la santé.

Le programme Erasmus+ 2028-2034 aura aussi pour vocation de développer davantage de synergies avec d’autres programmes européens. Horizon Europe, pour ne citer que lui, consacré à la recherche et à l’innovation, pourrait contribuer, aux côtés d’Erasmus+, à développer les capacités européennes dans des domaines clefs pour l’autonomie de l’UE tels que les nouvelles technologies et la transition énergétique. Cette complémentarité entre programmes est notamment pensée pour renforcer les passerelles entre la formation et la recherche, facilitant ainsi la mobilité des doctorants et la circulation des connaissances entre le monde académique et les laboratoires. Ainsi Erasmus+ est désormais pensé comme un outil qui doit aussi participer à attirer, repérer et développer les talents de la croissance européenne de demain.

Une orientation certes prometteuse, mais qui ouvre un débat sur la conception même de l’éducation portée par le programme. D’une part, ce cadrage représente un risque de hiérarchisation implicite entre les disciplines, ce qui pourrait défavoriser certains étudiants en sciences humaines et sociales, en arts ou en droit aux profits des sciences dures (mathématiques, ingénierie, chimie). D’autre part, en ciblant ainsi certains domaines en fonction des besoins économiques ou technologiques, l’UE prend le risque de diluer la vocation purement éducative du programme au profit d’une approche plus utilitariste. De telles nouveautés pourraient alors ériger un nouveau paradigme autour de l’ambition d’Erasmus, dessinant progressivement un parti à prendre entre former des citoyens européens ou répondre aux besoins du marché du travail. Si Erasmus+ a toujours porté une double ambition, à la fois civique et économique, il importe que la seconde ne soit pas éclipsée au profit de la première.

Des ambitions de longue date à réinvestir

Le défi de l’accès effectif à la mobilité incarne un enjeu depuis longtemps tenu comme central dans les programmes européens mais qui peine toujours à se concrétiser. En avril 2009, la conférence ministérielle de Louvain, réunissant les ministres de l’enseignement supérieur du processus de Bologne, se fixait comme objectif d’ici 2020 d’atteindre 20% de participation à une mobilité internationale parmi les diplômés. Or aujourd’hui, le taux demeure bien inférieur se situant toujours entre 9% et 15%, avec seulement 10 des 43 pays concernés qui dépassaient 15% sur l’année 2020-2021. Un constat qui, sept ans après l’échéance initialement fixée, témoigne de la difficulté persistante à traduire les ambitions européennes en résultats concrets.

Le coût financier, le logement, les contraintes familiales, les démarches administratives, la perte éventuelle de revenus liés à une activité salariée sont des obstacles à la mobilité déterminants. Or, la proposition de la Commission ne change pas la manière de calculer les bourses individuelles. Une enveloppe plus large ne garantira donc pas nécessairement des bourses plus élevées quand bien même la donnée économique incarne toujours le premier obstacle à la mobilité internationale. De son côté, pour répondre efficacement au besoin de renforcer l’accessibilité du programme, le Parlement demande qu’au moins un cinquième des participants soient des jeunes disposant de moins d’opportunités, notamment les étudiants boursiers, les jeunes ruraux et les personnes en situation de handicap.

À chaque étape des négociations se joue alors le futur d’Erasmus. Derrière des chiffres abstraits en apparence, ce sont des choix de société et différents paradigmes autour de la vocation du programme qui s’affrontent. L’UE affiche trois ambitions : un programme plus grand, plus compétitif et plus accessible. Des objectifs qui ne sont pas nécessairement contradictoires, à condition qu’une vocation ne soit pas diluée au profit de l’autre. Car, comme nous le rappelle si bien Margaritás Schinás, Erasmus ne saurait être évalué uniquement à l’aune des retombées économiques qu’il génère. Dès lors, les choix budgétaires qui seront faits aujourd’hui façonneront incontestablement la manière dont les prochaines générations feront l’expérience concrète de l’Europe.