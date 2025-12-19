Bulgarie : Le gouvernement capitule face à la pression sociale

Depuis le 26 novembre, le gouvernement bulgare fait face à une crise politique majeure. Bien que ce pays ne soit pas reconnu pour sa stabilité politique, le dernier projet de budget présenté par le gouvernement de Rosen Jelyazkov déclenche une vague de soulèvements populaires dans tout le pays. Au-delà de la contestation d’un budget particulièrement impopulaire, la contestation a rapidement pris une grande ampleur. Largement portée par la jeunesse, elle lutte contre la corruption, l’impunité et l’instabilité chronique du système politique. Ainsi, le 11 décembre, après un rassemblement de plus de 100 000 personnes dans les rues de la capitale, le gouvernement présente officiellement sa démission.

Des manifestations massives et une chute politique en quelques semaines

Les événements qui ont conduit à la chute du gouvernement bulgare commencent à la fin du mois de novembre, lorsque l’exécutif présente son projet de budget pour 2026. Celui-ci prévoit notamment une augmentation des cotisations sociales et une fiscalité accrue sur certains revenus, dans un pays où le pouvoir d’achat demeure parmi les plus faibles de l’Union européenne. Selon les données officielles relayées par la radio publique bulgare, le salaire moyen mensuel s’élève à environ 1 315 euros bruts par mois, avec de fortes disparités territoriales, tandis que le salaire minimum reste largement inférieur aux standards d’Europe occidentale.

Dans ce contexte, le projet de budget est perçu par la population, et notamment la jeunesse qui ne connaît que l’instabilité politique, comme une charge supplémentaire que l’on impose aux classes moyennes déjà très fragiles.

Dès les premiers jours, la contestation prend une ampleur inhabituelle. À Sofia, plusieurs dizaines de milliers de personnes se rassemblent devant le Parlement et les bâtiments gouvernementaux. Les estimations relayées par plusieurs sites d’information font état de plus de 100 000 manifestants lors des pics de mobilisation. Ce chiffre est considérable à l’échelle du pays qui ne compte que 6,5 millions d’habitants.

Des manifestations simultanées ont lieu dans de nombreuses villes, signe que la colère dépasse le cadre de la capitale et s’ancre dans une dynamique nationale. Très rapidement, le discours de la rue évolue. Les slogans ne visent plus seulement le budget, mais exigent explicitement la démission du gouvernement. Des pancartes appelant à chasser la “mafia” du pouvoir deviennent omniprésentes.

Cette rhétorique n’est pas nouvelle en Bulgarie, mais elle prend ici une dimension inédite par son ampleur et sa constance.

De plus, les jeunes générations se sont particulièrement mobilisées pour ces protestations. L’engagement en ligne des jeunes autour des manifestations a explosé : sur TikTok, le contenu lié aux protestations a touché 488 000 utilisateurs bulgares, soit 70 fois plus que d’habitude. Une mobilisation numérique très forte chez les jeunes qui s’est répercutée dans les rues de Sofia et des grandes villes bulgares. Ainsi, face à la pression populaire, le gouvernement a, dans un premier temps, tenté de retirer sa proposition de budget. Mais les mobilisations n’ont pas faibli et leurs revendications sont claires : la démission d’un gouvernement jugé “corrompu” et “mafieux”. Face à la fronde, le premier ministre a annoncé ce 11 décembre la démission de son gouvernement : “Notre coalition s’est réunie, nous avons discuté de la situation actuelle, des défis auxquels nous sommes confrontés et de la décision que nous devons prendre de manière responsable (...) Je vous informe (...) que le gouvernement démissionne aujourd’hui” s’est exprimé Rosen Jelyazkov.

Le peuple a donc obtenu gain de cause. On pourrait croire que cela est finalement le signe d’une démocratie fonctionnelle. Mais en réalité, à quelques jours de son passage à l’euro, la Bulgarie continue de sombrer dans l’instabilité politique. La question réelle est donc de comprendre comment la Bulgarie est arrivée à une telle défiance envers les politiques ?

Une explosion sociale révélatrice d’un système politique épuisé

Si le projet de budget a servi de déclencheur, il ne constitue en réalité qu’un catalyseur d’un malaise bien plus profond. La Bulgarie souffre depuis des années d’une crise de confiance envers ses institutions, alimentée par une corruption perçue comme systémique. Le pays est régulièrement classé comme un des plus corrompus de l’Union européenne, avec un score de 43 sur 100 à l’indice de perception de la corruption, très en dessous de la moyenne européenne.

Cette défiance s’incarne dans des figures bien identifiées. Le nom de Delyan Peevski, homme politique et oligarque sanctionné par les États-Unis au titre du Global Magnitsky Act, revient fréquemment dans les slogans et les discours des manifestants. De par sa présence constante dans les arcanes du pouvoir, il est accusé de “tirer les ficelles du pouvoir dans un pays miné par la corruption”.

À cette corruption structurelle s’ajoute une instabilité politique chronique. Depuis 2021, la Bulgarie a enchaîné les élections législatives anticipées sans parvenir à dégager une majorité stable. Après des années de blocages politiques à répétition, la patience des Bulgares semble avoir atteint ses limites. Le vote démocratique, vidé de sa substance, ne relève plus que du réflexe civique plutôt que d’un véritable élan démocratique. Désabusés, de plus en plus d’électeurs tournent le dos aux urnes. Entre 2021 et 2024, le pays a organisé pas moins de sept élections législatives. La première, en avril 2021, avait mobilisé 49,1% des électeurs ; trois ans plus tard, celle du 27 octobre 2024, la dernière en date, n’a rassemblé que 38% des votants.

Enfin, le passage à l’euro prévu pour janvier 2026 a joué un rôle paradoxal. Présenté comme une réussite, il a été perçu par les manifestants comme un écran de fumée, une manière pour les politiciens de cacher la corruption, le trafic d’influence et les problématiques réelles de la Bulgarie.

Ainsi, la chute du gouvernement est finalement la démonstration d’une crise politique qui menaçait depuis bien longtemps. La rue n’a pas seulement rejeté un budget ou un gouvernement, c’est tout le système politique incapable de se réformer qui est désavoué. En ce sens, ces évènements marquent un tournant et envoient un message fort dans une Europe où la démocratie est souvent mise en danger : la légitimité politique ne se décrète pas, elle se maintient, et si elle disparaît, alors même un gouvernement légalement constitué sera incapable de lutter face à la pression de la rue, du peuple uni. Un exemple que bien d’autres dirigeants européens devraient garder en mémoire…