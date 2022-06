« Desfralda a invicta bandeira » : histoire du drapeau du Portugal

Juriste de formation, je me spécialise dans le droit de l’UE à Tours, France, pour affermir mes ambitions et répondre à ma passion. Sensible à la question européenne depuis plus de 10 ans, je débats avec mes proches et amis sur les opportunités offertes par l’UE mais également ses adaptations nécessaires. Je m’intéresse également à la géopolitique européenne, la politique de voisinage et d’adhésion de l’UE mais aussi à la lutte contre toute forme de discrimination. Contributeur au Taurillon depuis janvier 2019, je souhaite participer à une meilleure connaissance des institutions de l’Union et des actualités politiques qui agitent notre continent.