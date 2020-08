Devenez acteurs de la préservation de nos plages aux côtés de l’UE !

Nul n’a envie d’aller étendre sa serviette sur une plage jonchée de déchets et de se baigner dans une eau polluée. Afin de lutter contre ces fléaux connus des plages hawaïennes, indonésiennes ou encore brésiliennes, l’Union européenne agit. Ce sont ainsi diverses mesures et une pluralité d’acteurs qui sont mobilisés en faveur de la préservation de nos plages.

Certes, cette année les vacances sont singulières, mais les plages d’Europe accueillent à nouveau des touristes. Et l’Union européenne agit dans la lutte contre les déchets sur ces lieux. Acteur de premier plan, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), instituée dès 1993, a pour rôle de fournir des informations fiables et indépendantes sur l’environnement. Elle participe activement, grâce à son expertise, à veiller à la qualité des eaux de baignade dans le cadre de la directive de 2006. Un rapport est publié chaque année sur la qualité des eaux de baignade par pays. De manière générale, les Etats membres sont bons élèves. Le dernier rapport, en date de 2018, relevait que plus de 85 % des sites de baignade présentaient un état de qualité excellente.

Autre mesure phare, la directive sur les plastiques. Alors que la mer Méditerranée fait partie des mers les plus polluées d’Europe avec plus de 300 déchets au km², la directive doit permettre d’endiguer ce problème. Ce sont principalement les produits en plastique à usage unique qui sont visés et dont la mise sur le marché sera interdite à partir de juillet 2021, les mêmes qui se retrouvent sur les plages : assiettes, couverts, pailles, boîtes de sandwichs ou salades… Mais sont aussi concernés les engins de pêche qui, eux aussi, sont source de pollution et menacent les écosystèmes marins.

Outre des mesures tournées vers la qualité des eaux de baignade et la gestion des plastiques, l’Union européenne propose également à toute personne ou entreprise des possibilités de financement pour des projets orientés vers l’environnement et le climat. C’est le programme LIFE. Ce dernier a permis la concrétisation de projets écologiques, tel que le projet Clean Sea Life, ayant pour objectif de sensibiliser et de lutter contre la pollution marine due aux engins de pêche perdus en mer.

Le citoyen au cœur de l’action

Le citoyen est le dénominateur commun de l’ensemble des actions de l’Union européenne en faveur de la préservation des plages. La directive sur la qualité des eaux de baignade met à la charge des Etats membres deux obligations à l’égard du public. La première consiste à l’inciter à participer à la mise en œuvre de la directive en l’invitant à formuler des suggestions. La seconde obligation impose aux Etats membres d’informer le public sur la qualité des eaux de baignade. Un dispositif similaire se retrouve dans la directive plastique. L’idée est de faire prendre conscience à chacun qu’il peut être acteur de la préservation de son environnement.

Chacun peut donc activement contribuer à la défense de l’environnement et des plages par des gestes simples. L’AEE a créé à cette fin l’application Marine LitterWatch (téléchargeable sur Google Play et App Store). Il s’agit d’un outil via lequel des groupes de personnes organisent des événements de nettoyage ou de surveillance sur les plages. Les données collectées permettent d’appuyer et cibler l’action de l’Union européenne dans ce domaine.

Ainsi, tout un chacun se voit offrir la possibilité de participer à ce projet. L’Union européenne intervient régulièrement dans les opérations de nettoyage des plages, notamment avec les opérations EU Beach Clean Up. Avec le soutien des Nations Unies et des organismes locaux, écoles, associations (comme la Surfrider Foundation Europe, née à Biarritz en 1990), elle promeut et soutient les opérations de nettoyage des plages aux quatre coins du monde. En 2019, des plages algériennes, guinéennes, indonésiennes, espagnoles, uruguayennes ou encore françaises ont bénéficié de cet appui.

L’Union européenne a mis en place une pluralité de moyens de contribuer à la préservation de nos plages. Chacun peut et doit y contribuer. Ce sont de simples gestes qui, réalisés par chacun, permettront de sauvegarder nos belles plages et éviter qu’elles ne se transforment en déchetterie à ciel ouvert. Ne pas jeter ses plastiques, participer à des actions de collectes des déchets, signaler les endroits pollués ou encore mettre sa créativité et son ingéniosité au service de projets environnementaux, possiblement soutenus financièrement par l’Union européenne, sont autant d’actions qui nous permettront de continuer à nous émerveiller devant les plages paradisiaques que l’Union européenne nous offre. Alors aux armes citoyens !