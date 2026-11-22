La crise migratoire entre le Maroc et l’enclave espagnole de Ceuta s’est terminée presque aussi rapidement qu’elle a commencé. Ses répercussions à long terme sur le discours interne et externe de l’UE en matière de migration sont déjà largement débattues. Pourtant, ces discussions occultent souvent une crise migratoire qui touche des centaines de milliers de personnes depuis plus de cinq ans. Et celle-ci ne se limite pas à une enclave ; elle couvre les 1 250 kilomètres de frontière qui séparent l’UE de la Biélorussie.

Le régime biélorusse d’Aliaksandr Loukachenka (en biélorusse ; mais aussi souvent appelé dans sa version russe “Alexandre Loukachenko”) a orchestré cette crise pour se venger du soutien de l’UE aux manifestations démocratiques de 2020 et de ses sanctions à l’égard des personnes et des organisations impliquées dans la répression et les violences extrêmes exercées par la suite par le régime à l’encontre des manifestants. Loukachenka, avec l’aide des services secrets russes, a attiré des dizaines de milliers de demandeurs d’asile et de migrants économiques du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Dans de nombreux cas, ces personnes ont été attirées par des publicités mensongères et des agences de voyage propagandistes, voire acheminées par des réseaux de traite des êtres humains. Elles ont été abandonnées dans les forêts et les marécages situés à la frontière entre l’Union européenne et la Biélorussie, et n’ont pas eu d’autre choix que de franchir illégalement la frontière après s’être fait confisquer leurs papiers par les soldats de Loukachenka.

Bien entendu, ce n’est pas la première fois que les flux migratoires sont instrumentalisés. Des régimes autoritaires ont déjà eu recours à des stratégies similaires en Libye, à Cuba et en Turquie. Mais la crise entre l’UE et la Biélorussie est unique en son genre : l’Europe n’avait pas connu de crise frontalière artificielle d’une telle gravité depuis des décennies, jusqu’à celle de Ceuta. Et contrairement à cette dernière, plusieurs pays européens ont été visés. Pour la géopolitique européenne, il est essentiel de comprendre la menace persistante que constitue l’instrumentalisation des migrations.

La crise migratoire entre l’UE et la Biélorussie n’est pas terminée

Cette crise étant un moyen de faire pression sur l’UE, les trois États membres de l’UE limitrophes de la Biélorussie (la Pologne, la Lituanie et la Lettonie) sont pris pour cible. Depuis 2021, on estime à 210 000 le nombre de tentatives de passage de la frontière, dont 137 000 rien qu’en Pologne. Si le pic enregistré en 2021-2022 est désormais passé, la frontière demeure aujourd’hui un foyer de tensions persistant avec environ 10 000 nouvelles tentatives de franchissement rien que pour les premiers mois de 2026.

Pourtant, si l’on observe les tendances migratoires, on constate que le régime ajuste les flux et l’intensité de ses pressions en fonction de ses propres intérêts. Ainsi, l’activité migratoire a fortement chuté aux frontières polonaise et lituanienne, signe de sa bonne volonté dans le cadre des négociations avec l’administration Trump pour la libération de prisonniers politiques. En Lettonie, de plus en plus considérée par la Russie comme le plus hostile des États baltes, les chiffres sont plus élevés que jamais.

La détérioration de la situation des droits de l’homme dans les États membres concernés et la grave crise humanitaire qui sévit dans les régions frontalières font partie des conséquences les plus regrettables de cette crise. Face aux tentatives quotidiennes de franchissement de leurs frontières, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie ont rapidement renforcé leurs infrastructures et leur législation.

Refoulements : une atteinte aux personnes et à leurs droits fondamentaux

L’ampleur et l’intensité des pressions, en particulier lors du pic de 2021-2022, ont donné lieu à des centaines de cas avérés de violences, de torture, de détentions illégales et d’autres mauvais traitements infligés aux migrants par les forces de sécurité frontalières des États membres. Des traitements encore plus violents sont enregistrés du côté biélorusse, où les forces de sécurité de Loukachenka ont carte blanche pour commettre les pires actes de cruauté.

Les forces de sécurité de Biélorussie et des États membres de l’UE abusent du mécanisme dit de « refoulement », qui consiste à forcer physiquement une personne à quitter le pays et à retourner dans la zone tampon à la frontière. Les organisations de défense des droits de l’homme et les groupes de surveillance spécialisés estiment à au moins 20 000 le nombre de personnes refoulées depuis 2021, certaines d’entre elles se retrouvant ballotées sans cesse entre les deux pays.

Selon ces mêmes groupes de surveillance, au moins 107 décès ont eu lieu dans ce qu’ils appellent la « zone de la mort » située entre les deux frontières. Les personnes les plus vulnérables y ont été abandonnées sans aucune aide, privées de leur dignité humaine la plus élémentaire et des ressources indispensables à leur survie, et incapables de se défendre contre leur déshumanisation.

De nombreuses organisations majeures de défense des droits de l’homme qualifient le mécanisme de « refoulement » d’inhumain et d’illégal, une situation d’autant plus préoccupante que ces trois pays de l’UE ont déjà reconnu cette pratique dans leur législation. Résultat : des militants et des observateurs des droits de l’homme sont placés en détention pour avoir aidé des migrants. Les groupes de surveillance soulignent également une détérioration de la transparence des autorités frontalières et des informations qu’elles communiquent. Les chiffres réels pourraient donc être bien supérieurs à ceux publiés.

Quelle solution pour la sécurité frontalière de l’UE ?

Même avant la crise migratoire de Ceuta, la crise frontalière entre l’UE et la Biélorussie était éclipsée par d’autres crises plus menaçantes, comme l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la campagne militaire d’Israël à Gaza et la guerre qui s’en est suivie entre les États-Unis et Israël d’un côté et l’Iran de l’autre. Elle est tombée dans l’oubli et les États membres concernés ont été laissés à eux-mêmes, non pas par manque d’attention, mais en raison des défaillances systématiques et de l’absence de leadership de l’UE en matière de politique frontalière.

Le système de compétences partagées de l’UE a entraîné les conséquences habituelles : parasitisme, absence de responsabilité et méfiance entre les États membres. Alors que tous les autres membres de l’espace Schengen sont épargnés par la crise migratoire grâce aux mesures prises par la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, l’absence d’appui logistique et d’aide financière notable de la part de la Commission européenne oblige ces trois États à prendre des mesures plus extrêmes pour contenir la crise.

Les contrôles aux frontières extérieures relevant de la compétence des États membres, toute tentative de mise en œuvre systématique d’une nouvelle approche se heurte à la difficulté de concilier les cadres juridiques des différents pays et s’avère inefficace. Parallèlement, l’absence de véritable coopération entre les agences nationales et supranationales nuit à la transparence et à la diffusion d’informations fiables. Et, en fin de compte, toute prise de responsabilité devient impossible, ce qui entraîne un coût humain considérable.

Comme le montrent les crises migratoires à la frontière entre l’UE et la Biélorussie et à Ceuta, le système actuel ne parvient pas à instaurer de sentiment de solidarité entre les États membres. Il n’est donc pas surprenant que ces derniers soient de plus en plus enclins à saisir la moindre occasion pour imposer des contrôles frontaliers temporaires ou réclamer l’expulsion de certains membres de l’espace Schengen. La seule réponse viable à long terme aux crises migratoires est un système où il n’y aurait qu’une seule frontière européenne solide, et non 27 frontières vulnérables.