Le 17 novembre, une cérémonie consacrée à la Roumanie et à la Bulgarie a eu lieu au Parlement européen afin de célébrer par anticipation le 20e anniversaire de leur adhésion à l’Union européenne. À cette occasion, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et l’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ont tous les deux souligné la portée symbolique de cet élargissement, évoquant notamment un « retour à la maison » et la fin d’une séparation au sein de l’Europe.

Le 1er janvier 2027 marquera le 20e anniversaire de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, l’un des derniers élargissements en date de l’UE avant celui de la Croatie, en 2013. Les deux pays ont été mis à l’honneur à l’occasion d’une cérémonie organisée au Parlement européen, à l’initiative de Victor Negrescu, vice-président roumain du Parlement européen, et d’Andrey Kovatchev, questeur bulgare de la même institution, sous la devise « Un parcours commun, un avenir partagé ».

Plusieurs personnalités politiques, en fonction aujourd’hui ou au moment de l’adhésion, ont pris part à la cérémonie. Parmi elles figuraient la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, l’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, des commissaires européens et des députés européens ressortissants des deux pays, ainsi que les anciens Premiers ministres roumain et bulgare en fonction au moment de leur adhésion à l’Union européenne, en 2007. Aux côtés de ces personnalités et représentants, le public comptait également des élèves issus des Écoles ambassadrices du Parlement européen (EPAS - European Parliament Ambassador Schools), ainsi que des influenceurs bulgares et roumains.

Pour ouvrir l’événement, un ténor bulgare et une chanteuse d’opéra roumaine ont chacun interprété l’hymne national de leur pays. Les deux artistes ont ensuite uni leurs voix pour interpréter l’« Ode à la joie », en bulgare, en roumain et en allemand.

Roberta Metsola : “le 1er janvier 2007 [...] a été un retour à la maison”

À la suite de cette ouverture musicale, Roberta Metsola a prononcé le premier discours de la cérémonie. Elle a notamment évoqué la nuit historique du 31 décembre 2006, lorsque des milliers de Bulgares et de Roumains étaient descendus dans les rues des capitales, drapeaux européens à la main, pour chanter l’hymne européen.

« Il régnait quelque chose dans l’air, ce soir-là. De l’espoir. Du soulagement. De l’enthousiasme. Un sentiment d’appartenance », a-t-elle déclaré.

Son discours était empreint de chaleur et de reconnaissance envers les deux pays. Elle a décrit leur adhésion comme un « retour à la maison », soulignant que « le 1er janvier 2007 a représenté bien plus qu’une simple adhésion à l’UE » et que « l’UE vous a accueillis à bras ouverts ».

Roberta Metsola a également salué la contribution des deux pays à la construction européenne, ainsi que les progrès accomplis depuis leur intégration. « Vous avez été parmi les premiers à ratifier le traité de Lisbonne. Vous avez placé la sécurité maritime, la connectivité régionale, l’énergie et l’élargissement au premier plan de l’agenda politique », a-t-elle déclaré.

Hommage aux dirigeants qui ont mené les négociations

Jean-Claude Juncker a exprimé sa fierté d’avoir participé à la signature des traités d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, soulignant la portée historique de cet événement. « Car, le jour même où nous avons signé le traité d’adhésion, nous avons mis fin au décret désastreux de Yalta, qui nous a contraints, contre notre raison, nos sentiments et notre âme même, à rester séparés bien trop longtemps », a déclaré l’ancien président de la Commission européenne, sous les applaudissements de l’assistance.

Toutefois, Juncker n’était pas le seul invité à avoir joué un rôle déterminant dans le processus d’adhésion des deux pays. La cérémonie réunissait également deux anciens Premiers ministres : Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, qui a dirigé le gouvernement bulgare, et Călin Popescu-Tăriceanu, ancien chef du gouvernement roumain. Juncker leur a rendu hommage, saluant leur engagement et évoquant des périodes difficiles ainsi que les décisions délicates qui ont marqué le chemin vers l’adhésion.

L’ancien Premier ministre bulgare, qui a également été le dernier tsar de Bulgarie avant l’instauration du régime communiste, a remercié Juncker pour son soutien et souligné que les deux pays n’auraient pas pu trouver de meilleure alternative que l’Union européenne. « Où seraient aujourd’hui la Roumanie et la Bulgarie, seules, sur ces mers agitées ? » a-t-il demandé au public. Se présentant comme « un homme très âgé qui a vu beaucoup de choses », Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha a également affirmé que l’UE disposait de tous les atouts nécessaires pour jouer un rôle à l’échelle mondiale. Il a appelé les institutions européennes à être davantage à l’écoute des préoccupations des citoyens afin de préserver l’acquis européen et de rapprocher l’UE des attentes du public.

Son homologue roumain, Călin Popescu-Tăriceanu, a présenté la libre circulation, notamment pour les jeunes, comme la réalisation la plus importante de l’adhésion à l’Union européenne. Il a toutefois rappelé le rôle joué par les fonds de cohésion dans le développement du pays au cours des vingt dernières années. Évoquant les difficultés auxquelles l’ensemble de l’Union est confronté, il a souligné que tous les États membres devaient contribuer à la compétitivité de l’UE. Dans son discours, il a également rappelé les progrès considérables accomplis par la Roumanie depuis son adhésion, notamment grâce aux fonds de cohésion. Le PIB réel du pays a ainsi augmenté de 67 % entre 2006 et 2025, dans un contexte marqué par son intégration au marché européen. La Bulgarie a elle aussi connu un développement économique important au cours de cette période et a rejoint la zone euro en janvier 2026.

Ces évolutions font écho aux propos de l’ancien Premier ministre roumain, Călin Popescu-Tăriceanu : « Je ne vois pas de meilleur projet pour la prospérité, pour la paix, pour la solidarité et pour la prospérité future que le projet européen. »