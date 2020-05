Liberté de la presse et démocratie : deux faces d’une même pièce

La série spéciale « la liberté de la presse en Europe en 2020 » se clôture aujourd’hui sur un beau succès. 39 articles en tout, dont l’éditorial de Pauline Adès-Mével, rédactrice en chef de Reporters sans frontières, 7 focus régionaux couvrant l’ensemble du continent européen, 30 contributions traitant de la situation dans 35 pays plus une région (la Catalogne), et deux articles généraux sur la situation des journalistes européens et du lien entre liberté de la presse en démocratie.

A nos yeux, il était très important de mener ce projet, entièrement bénévole et collaboratif, à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai, ainsi que de la publication fin avril du classement de la liberté de la presse en 2020 par Reporters sans frontières, avec qui nous avons été ravis de collaborer.

A la lecture de chaque article, on voit très clairement le lien intrinsèque entre l’état de la liberté de la presse et les inquiétudes autour des démocraties européennes. En reprenant le classement de Reporters sans frontières, et en le comparant avec l’indice de la démocratie annuel édité par le magazine The Economist, on constate un lien fort (mais pas systématique) entre les deux. L’Europe nordique, et en particulier la Norvège, monopolise la tête des deux classements, alors que la situation est contrastée, voire très inquiétante (en Europe orientale et en Turquie) ailleurs. A l’intérieur de chaque sous-ensemble régional, on observe plus ou moins les mêmes lignes de fractures (en Europe orientale, les pays baltes sont à la fois des havres de démocratie et de liberté de la presse. Dans la région du Caucase, la Géorgie et l’Arménie sont des régimes démocratiques, certes très imparfaits, mais sans comparaison possible avec la Turquie et surtout l’Azerbaïdjan).

Même si la méthodologie des indices précités n’est peut-être pas entièrement infaillible, ce lien est toutefois solidement établi par plusieurs études émanant d’organismes institutionnels, comme la Banque Mondiale, les Nations Unies ou le Conseil de l’Europe. Ces études soulignent le fait que plus les journalistes jouissent de liberté, plus la démocratie se porte bien. Le Conseil de l’Europe en particulier affirme que « la liberté de la presse est en réalité essentielle pour la protection de tous les droits humains. Des cas de tortures, de discrimination, de corruption ou d’abus de pouvoir ont pu être révélés grâce au travail d’investigation des journalistes. Révéler les faits au public est souvent le premier pas vers la réparation des droits humains et la poursuite des gouvernements responsables ».

Pourtant, certains comportements abusifs de la part des autorités publiques (ingérences, intimidations), la concentration des médias dans les mains de quelques groupes industriels puissants, les violences à l’égard des journalistes, cibles privilégiées de militants politiques (en particulier d’extrême-droite mais pas seulement. Les manifestants pro-indépendance en Catalogne ou les Gilets Jaunes en France ont montré que la violence à l’égard des médias n’est pas l’apanage d’une orientation politique particulière) montrent que la liberté de la presse est mise à mal dans le système démocratique actuel.

En outre, ces dernières années, la poussée de la fièvre populiste dans la plupart des pays d’Europe est allée de pair avec la recrudescence de la violence contre les médias et les journalistes. Que ce soit Luigi di Maio en Italie, l’AfD en Allemagne, les leaders politiques en Europe centrale (en particulier le président tchèque ou le premier ministre slovène), les journalistes sont dénigrés, entraînant une libération de la haine exprimée par une partie de la population. Cette haine dû à plusieurs facteurs, notamment le rôle symbolique que tiendrait le journaliste dans un Establishment que l’on cherche à abattre.

Dans une étude complète publiée en juin 2019, l’Université de Tel-Aviv, en Israël, soulignait que, lorsqu’ils arrivaient au pouvoir, les populistes de droite comme de gauche s’attaquaient très souvent à deux institutions centrales dans la vie démocratique : la justice et la presse, dû à leur rôle de contre-pouvoir aux branches exécutive et parlementaire. On le voit très clairement en Pologne et en Hongrie, deux pays particulièrement concernés par la vague illibérale sur le Continent.

Fort modestement, à notre échelle, nous avons donc essayé d’offrir à nos lecteur un aperçu sur l’hétérogénéité de la liberté de la presse en Europe, et donc indirectement de l’état de la démocratie sur notre continent.

Si vous souhaitez vous replonger dans notre série « la liberté de la presse en Europe en 2020 », voici la liste complète ci-dessous. Bonne lecture !

ANALYSE : Journalistes européens, même combat ?, par Aurélien Gerbeault, Jérôme Flury et Sarah Chopin

ÉDITORIAL : Journaliste en Europe, une mission toujours plus risquée, par Pauline Adès Mével, rédactrice en chef à Reporters sans frontières

FOCUS : L’Europe nordique, un modèle de liberté en Europe et dans le monde ?, par Théo Boucart

NORVÈGE : Norvège : Eldorado de la presse ?, par Jean-Baptiste Boyssou

SUÈDE : État des lieux de la liberté de la presse en Suède en 2020, par Alexiane T—B

FINLANDE : Finlande : Figure de proue de la liberté de la presse, le pays conserve la confiance du public envers les médias, par Juuso Järviniemi, traduit par Julie-Meriam Benjida

DANEMARK : « Nothing is rotten in the state of Denmark... » ?, par Basile Desvignes

FOCUS : En Europe centrale, un déclin de plus en plus marqué, par Théo Boucart

HONGRIE : En Hongrie, Viktor Orbán maltraite la liberté de la presse, par un auteur anonyme

SLOVAQUIE : En Slovaquie, il aura fallu le meurtre d’un journaliste pour s’attaquer à la corruption, par une auteure anonyme

POLOGNE : « Impossible d’être au milieu, on voudra forcément te mettre dans une case », une interview de l’ancienne journaliste de Gazeta Wyborcza par Maria Popczyk

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : République tchèque : les attaques à l’encontre de la liberté de la presse préoccupent les observateurs, par Věra Dvořáková, traduit par Julie-Meriam Benjida

FOCUS Europe orientale : la grande précarité de la liberté de la presse, par Théo Boucart

RUSSIE : L’ours russe ronge la liberté de la presse, par Alexis Vannier

BIÉLORUSSIE : Liberté de la presse en Biélorussie : une répression continuelle, par Lauriane Selimi

MOLDAVIE : En Moldavie, la liberté de la presse en sursis, par Estelle Beuve

LITUANIE, LETTONIE, ESTONIE : Les pays baltes, une lueur d’espoir au milieu de l’obscurité ?, par Théo Boucart

FOCUS : Turquie et Sud-Caucase : entre pluralisme et répression extrême, par Théo Boucart

TURQUIE : Turquie et liberté de la presse : d’éternels incompatibles ?, par Marie Moussard

GÉORGIE : Paysage médiatique en Géorgie : entre pluralité et polarisation, par Clara Ancibure

ARMÉNIE : Arménie : une presse libre mais sous conditions !, par Antonios Tashejian

FOCUS : Europe méditerranéenne : Prendre la bonne vague, par Jérôme Flury

ITALIE : Alban Mikoczy : « Les Italiens sont plus attachés que nous à la presse régionale et d’opinion », une interview d’Alban Mikoczy, par Antoine Potor

MALTE : Enquête sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia : échec et Malte !, par Aliénor Thouvenot

GRÈCE : Recul de la liberté de la presse en Europe – Quelle est la place de la Grèce ?, par Melina Charalampous

ANDORRE, LIECHTENSTEIN, SAINT MARIN, MONACO, VATICAN : Liberté de la presse dans les micro-États européens : une situation obscure, par Théo Boucart

PORTUGAL : Portugal : Quand le football menace la liberté de la presse, par Adeline Afonso

ESPAGNE : Extrême droite, Catalogne et Loi « Bâillon » : l’Espagne et la liberté de la presse, par Thomas Moustaki

CATALOGNE : La situation irrespirable de la liberté de la presse en Catalogne indépendantiste, par Théo Boucart

FOCUS : Balkans occidentaux : malgré le rêve d’Europe, des gouvernements hostiles à la liberté de la presse, par Théo Boucart

SERBIE : En Serbie, la crise du coronavirus révèle les menaces pour la liberté de la presse, par Noémie Chemla

BULGARIE : Censures multiples et « presse batte de baseball » : les médias en Bulgarie, par Quentin Joigneaux

FOCUS : En Europe occidentale, le danger est réel, par Jérôme Flury

ALLEMAGNE : Allemagne : inquiétudes au pays de la pluralité médiatique, par Jérôme Flury et Théo Boucart

SUISSE : La presse francophone suisse subit les lois d’un géant alémanique, par Caroline Iberg

ROYAUME-UNI : Du Brexit au Covid-19 : comment la presse a fait défaut au Royaume-Uni, par Madelaine Pitt, traduit par Noémie Chemla

IRLANDE : Liberté de la presse en Irlande : apathie politique et marchandisation de l’information, par Robert Tolan, traduit par Noémie Chemla

PAYS-BAS : Pays-Bas : un modèle médiatique sous pression, par Antoine Chabal

FRANCE : Docteur, comment se porte la liberté d’expression en France ?, par Tarinda Bak