Dans le cadre de l’élection présidentielle de 2027, le Rassemblement national (RN) a présenté mardi 6 octobre 2026 son programme budgétaire qui vise à générer 140 milliards d’euros d’économies nettes d’ici à 2032. Le RN, prévoit notamment de diminuer la contribution française à l’Union européenne (UE) de l’ordre de 11 milliards d’euros dès la première année de son arrivée au pouvoir. Mais cette réduction est-elle réalisable et bénéfique pour la France ?

L’Union européenne est-un gouffre financier pour les Français ?

Marine le Pen qui proposait jusqu’en 2017 un " Frexit ", semble aujourd’hui l’avoir abandonné. Pourtant, le parti reste très sceptique quant aux bénéfices que l’Union européenne apporte à la France. Le RN ne parle aujourd’hui plus de sortie de l’Union, mais d’une baisse massive de la contribution française et d’un démantèlement des structures fédérales en transformant la Commission européenne en un simple “secrétariat général sans pouvoir décisionnaire (...)” .

Dans son projet de trajectoire financière pour la France présenté en conférence de presse mardi 6 octobre 2026, le Rassemblement national explique sa volonté de réaliser des économies dès 2027 sans perturber la croissance française. C’est dans ce cadre, que le parti prévoit une réduction de 11 milliards d’euros de la contribution française à l’Union européenne dès son arrivée au pouvoir, puis, une réduction comprise entre 10 et 14 milliards chaque année jusqu’en 2031.

Le Front national aujourd’hui Rassemblement national a toujours considéré la France comme grande perdante du projet européen. Élections après élections, les propositions visant à éloigner la France de l’UE se multiplient, tantôt pour en sortir, tantôt pour la réformer. A l’occasion de la campagne aux européennes de 2024, le parti affirme dans son programme que “l’Union européenne coûte plus cher que ce qu’elle ne rapporte”. C’est ce même argument qui est repris pour justifier la baisse de la contribution française dans le projet de trajectoire financière en cas de victoire du parti aux prochaines élections présidentielles.

Entre 2021 et 2024, la France contribue au budget européen à hauteur de 26,2 milliards d’euros en moyenne par an. Soit 0,9 % de son PIB. Sur la même période, elle a reçu 16,4 milliards d’euros par an selon les chiffres de la Représentation de la Commission européenne en France. A priori, cela représente donc un solde budgétaire négatif de 9,8 milliards d’euros par an. Ce qui pourrait justifier la proposition de baisser la contribution française pour rétablir l’équilibre de la contribution nette. Mais cela suffit-il à affirmer que “l’Union européenne coûte plus cher qu’elle ne rapporte” ?

Des milliards versés, des milliards générés

Ce que rapporte l’Union européenne ne peut pas se mesurer uniquement par de la comptabilité stricto sensu. Savoir si l’Union est rentable à la France est bien plus complexe et le calcul doit reposer sur plusieurs données.

D’abord,le marché unique rapporte davantage à la France que ce que laisse apparaître le seul solde budgétaire. Selon une estimation de la Commission européenne, l’ouverture vers un marché de 450 millions de consommateurs lui rapporte entre 3 et 7% de son PIB par an. Pour un PIB d’environ 3 000 milliards d’euros par an, cette estimation équivaut à un gain de 90 à 210 milliards d’euros pour le pays chaque année. Le retour sur investissement de la contribution annuelle d’environ 16 milliards est donc largement favorable… Bien qu’il ne s’agisse pas de recettes directement perçues par l’Etat, cet ordre de grandeur souligne les bénéfices du marché unique, largement supérieur au manque à gagner défendu par le RN.

Prendre en compte ce qu’apporte l’UE dans les domaines géopolitique, sanitaire et économique est aussi indispensable. En cas de crise, la France peut recevoir un complément de financement pour favoriser sa croissance et éviter la récession grâce aux mécanismes de solidarités européens. La crise du covid-19 en est le parfait exemple. En 2021, l’Union européenne a emprunté en son nom pour mettre en place le plan de relance prévu pour relancer l’industrie européenne avec des conditions beaucoup plus favorables que si la France avait emprunté par elle-même. Entre 2021 et 2025, la France a reçu à ce titre 34.1 milliards d’euros. Un filet de sauvetage financier que n’ont par exemple pas bénéficié les Britanniques qui ont quitté le navire européen en 2021.

Outre ces bénéfices économiques, d’autres secteurs ne peuvent se mesurer directement en milliards : la recherche, la mutualisation de la gestion des crises, les programmes Erasmus, la mobilité des citoyens européens ou encore le poids collectif sur la scène internationale, qui permet notamment de négocier des accords commerciaux avec les autres grands blocs économiques du monde comme le Canada, le Mercosur et prochainement les Philippines et l’Inde. Tout cela peut avoir des retombées économiques pour la France, même si ces bénéfices sont difficiles à chiffrer précisément.

11 milliards d’économie promis par le RN, une somme loin d’être garantie

Une baisse aussi significative de la contribution française ne signifie pas automatiquement une économie nette équivalente pour le pays. Si la contribution baisse, alors l’Union disposera d’un budget inférieur à consacrer aux politiques communes : la politique agricole (PAC) ou encore les fonds de cohésion. Ainsi, certains bénéficiaires français pourraient se voir retirer leur financement pour compenser le manque de budget à l’échelle européenne.

Pour l’année 2025, le budget total de la PAC s’élevait à 54.4 milliards d’euros à répartir entre les Etats membres. Avec 9.37 milliards d’euros perçus, soit plus de 17% du budget total, la France en est la première bénéficiaire. Pour les agriculteurs français, la proposition du RN pourrait représenter un risque important pour la rentabilité de leurs exploitations. Selon l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, les aides de la PAC représentent “environ 74 % de leur revenu total” en 2021.

Si la baisse de budget due à une contribution moindre des Etats membres se traduisait par une réduction des fonds pour des programmes tels que la PAC, alors certaines exploitations agricoles pourraient voir leur chiffre d’affaires baisser drastiquement.

Pour soutenir son agriculture, la France devrait donc augmenter ses subventions nationales, une dépense supplémentaire conséquente dans un cadre comptable déjà extrêmement tendu. Les “milliards économisés” en réduisant sa contribution à l’Europe seraient en réalité rapidement perdus pour compenser la baisse des aides communautaires.

L’effet réel de la mesure dépend autant des économies réalisées que des éventuelles pertes de subventions européennes. Promettre 11 milliards en moins pour l’Europe c’est 11 milliards en plus dans les caisses de la France est un raccourci économique majeur qui s’appuient sur des critères comptables factuellement vrais mais insuffisants pour tirer une telle conclusion.

Réduire la contribution française : le RN peut-il vraiment tenir sa promesse ?

Indépendamment de la question de la rentabilité de l’Union européenne. Est-il réellement possible de réduire la contribution comme le propose le RN . Si le parti remporte l’élection présidentielle de 2027, il pourrait se heurter à plusieurs obstacles dans la mise en œuvre de cette mesure.

Comment est calculée la contribution de chaque Etat membre ? Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil, le budget de l’Union européenne est notamment “financé par une ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) des États membres. Cette ressource permet de répartir entre les États le financement nécessaire à l’équilibre du budget européen, en tenant compte de leur poids économique. Ce système assure une certaine justice économique entre les Etats membres.

De plus, d’après les traités européens signés par la France, un État membre ne peut pas décider unilatéralement de réduire sa contribution légalement due à l’Union européenne. L’article 311 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) dispose que la décision fixant le financement de l’Union européenne doit être adoptée à “l’unanimité par les États membres au Conseil (...)”

En outre, un gouvernement français ne peut pas simplement décider que sa contribution annuelle sera inférieure de 11 milliards d’euros et considérer que son obligation envers l’Union européenne a disparu.Elle peut proposer une modification, négocier des économies ou menacer de bloquer un futur accord, mais une décision unilatérale contreviendrait au droit en vigueur. Mais au-delà de l’aspect juridique, c’est l’esprit même de confiance entre les Etats membres de l’UE qui est mis en danger. Si le gouvernement français décide de s’affranchir des normes européennes, alors pourquoi les autres Etats membres ne feraient pas de même ?

Pour autant, il n’est pas impossible pour la France de négocier sa contribution conformément au droit communautaire dans la prochaine programmation budgétaire européenne 2028-2034, mais l’ampleur de la baisse promise par le Rassemblement national pose la question de sa faisabilité. À titre d’exemple l’Allemagne a négocié dans le cadre financier pluriannuel actuel une réduction nette d’environ 2,2 milliards en 2026 par rapport à la contribution qu’elle devrait apporter au vue de son RNB. C’est toujours 5 fois moins que les 11 milliards proposés par le RN

Le manque de détails de son programme budgétaire ne permet pas d’établir clairement comment le RN souhaite atteindre cet objectif plus qu’ambitieux. Dispose-t-il d’arguments solides pour mener à bien la négociation ? Souhaite-t-il plus largement modifier les traités européens en matière de financement du budget ? Si la proposition du parti d’extrême droite consiste simplement à s’affranchir du droit européen unilatéralement, une procédure d’infraction pourrait être engagée par la Commission européenne à la demande des autres Etats membres. La France serait amenée à devoir répondre de son manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne. Si la Cour constate une violation du droit européen alors des sanctions financières pourraient être prononcées. Une baisse de la contribution n’est donc pas une mesure qu’un gouvernement peut appliquer dès son arrivée au pouvoir : elle est le fruit d’un compromis et des négociations à l’échelle européenne dont l’issue est plus qu’ incertaine.