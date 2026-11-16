Réunis à Dublin ce 12 novembre pour le 9e sommet de la Communauté politique européenne (CPE), près de 50 dirigeants ont affiché leur unité face à la guerre en Ukraine et aux attaques hybrides russes. Une réunion qui intervient en même temps que les négociations américano-ukrainiennes-russes à Abou Dhabi où les Européens ont été largement exclus des discussions. Alors que les négociations portent sur la sécurité et la résolution d’un conflit faisant rage en Europe, quelle place les pays européens peuvent-ils occuper, notamment à travers ce sommet, dans les discussions portant sur leur propre sécurité ?

La CPE : un espace de dialogue aux pouvoirs limités

La CPE est une arène de discussions informelles relatives à la coopération intergouvernementale. Elle a été créée sous l’impulsion d’Emmanuel Macron en 2022, en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie pour unir et rapprocher les pays européens au-delà de l’Union européenne. Le premier sommet s’est tenu le 6 octobre 2022 à Prague et rassemblait 44 pays. Au fondement de cette communauté, l’égalité formelle entre ces membres : elle ne dispose pas de structure décisionnelle ni de budget propre, et ne peut pas prendre d’actes juridiques contraignants. Son rôle est de faire dialoguer les différents points de vue politiques et de faire vivre la diplomatie multilatérale.

Antonio Costa et Micheál Martin, premier ministre irlandais, ont assuré le rôle d’hôtes pendant cette réunion. La particularité de ce sommet : un large éventail de participants. Il réunissait entre autres Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Volodymyr Zelensky, Mark Carney (Premier ministre canadien), Mark Rutte (Secrétaire général de l’OTAN) et bien d’autres.

A sa 9e édition et alors que la guerre se poursuit en Ukraine sans sortie de conflit claire, la pertinence de la CPE restait à démontrer à Dublin.

A la CPE, les pays européens se dotent d’une “Déclaration de sécurité”

Alors qu’en parallèle les délégations américaines, russes et ukrainiennes discutaient à Abu Dhabi d’une possible sortie du conflit et d’une possible nouvelle architecture de sécurité en Europe, les organisateurs du sommet ont choisi la sécurité comme thème principal du sommet.

En effet, à quelques semaines de la revue du déploiement des troupes américaines sur le sol européen et face aux critiques sur l’absence du choix d’un négociateur commun pour représenter l’Europe à la table des négociations, les Européens voulaient montrer leur unité à 27 et à l’échelle du continent tout entier. Antonio Costa, président du Conseil européen, déclarait à cet égard en ouverture du sommet que “la sécurité de notre continent est notre responsabilité collective. Et l’UE y contribue pleinement, en collaborant avec ses partenaires pour la paix en Ukraine.”

Pour passer aux actes et montrer cette responsabilité collective, une quarantaine de pays participants à la CPE à Dublin ont adopté une Déclaration sur les principes clés de la sécurité européenne. Se référant directement à l’Acte final d’Helsinki de 1975, qui consacre l’égalité souveraine des nations et l’inviolabilité des frontières, les pays s’engagent par cette nouvelle déclaration à ce que les questions de sécurité européenne soient décidées par les Européens eux-mêmes.

Emmanuel Macron a souligné la portée politique de cet engagement : « À l’heure où beaucoup voudraient voir l’Europe hors des discussions qui concernent sa sécurité et sa stabilité, cette déclaration est extrêmement importante ». Elle se veut ainsi un avertissement adressé aux acteurs qui entendent décider de l’avenir sécuritaire du continent sans associer les Européens aux discussions. Le document se veut également représenter un signal politique fort, l’Europe affirmant sa volonté de prendre part aux décisions qui concernent directement l’avenir du continent.

En dehors de l’espace de dialogue pour résoudre le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, peu de succès pour la CPE ?

Même si les prochaines rencontres ont été planifiées jusqu’en 2028, la pertinence du format continue d’interroger. Selon Politico, certains diplomates souhaiteraient sa disparition après le départ du pouvoir d’Emmanuel Macron. Certains dirigeants exprimeraient en effet une lassitude à l’égard d’un espace de discussion qui semble tourner en rond. Les neuf dernières éditions se sont achevées sans avancée concrète, et sans aboutir à la conclusion d’un quelconque traité contraignant. Le précédent sommet, organisé à Erevan, a par ailleurs été marqué par plusieurs absences parmi les chefs d’Etat et de gouvernement.

Ce 12 novembre, les sujets de discussion étaient nombreux (situation en Ukraine, lutte contre l’immigration irrégulière, compétitivité économique et numérique), mais les avancées ont été rares.

Mais pour les soutiens de la CPE, face aux menaces hybrides qui s’accumulent ces derniers mois, notamment les fausses alertes à la bombe visant des écoles et des aéroports en Italie et en Irlande, le rendez-vous à Dublin a permis d’initier des partenariats techniques. Ceux-ci visent à renforcer le partage de renseignements en matière de cybersécurité entre plusieurs pays, associant notamment la Moldavie, l’Ukraine, l’Arménie, le Royaume-Uni et la Norvège.

Ce sommet a également été l’occasion pour le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, de s’entretenir avec le premier ministre arménien Nikol Pashinyan dans un contexte de désescalade du conflit. Ils ont pu échanger sur la délimitation des frontières et le processus de paix. Ils ont également souligné l’importance de la coopération dans le domaine de l’environnement et des ressources en eau transfrontalières. Si les rencontres de la CPE ont permis de créer un espace de dialogue entre les deux dirigeants en vue de la signature d’un traité de paix, la signature se fait toujours attendre depuis les annonces faites en 2025.

Négociations sur l’Ukraine : l’Europe veut sa place à la table des négociations

Après avoir négocié à Abou Dhabi, Steve Witkoff et Jared Kushner (les émissaires américains choisis par Donald Trump) se sont rendus à Dublin, sur une base aérienne militaire, pour faire le point avec Volodymyr Zelensky présent en Irlande dans le cadre de la CPE. Toujours pas d’accord, mais à Abu Dhabi, les deux pays se sont au moins accordés sur un échange massif de prisonniers.

À la suite de cette discussion, Zelensky a alerté les dirigeants européens de la tentative de Poutine de faire basculer l’architecture de la sécurité européenne en tenant les pays européens à l’écart des discussions portant sur leur propre sécurité. Néanmoins, Poutine a assuré que les Européens participeront à la prochaine réunion.

Antonio Costa a insisté sur le fait que “l’on ne peut discuter de la sécurité de l’Europe sans qu’une voix européenne ne soit présente à la table des négociations. Cette voix européenne doit être le fruit d’un effort collectif entre les nations européennes, l’Union européenne et l’OTAN. Et l’Union européenne joue ici son rôle.” Il a rappelé par la suite que l’architecture de sécurité future devrait se fonder sur l’égalité souveraine, l’intégrité territoriale et l’inaliénable liberté de l’Ukraine de choisir ses alliances.

Si l’Union européenne affiche une position commune, le Conseil européen est resté divisé en trois camps sur le choix de la ou les personnalités qui porteront la position européenne. C’est Antonio Costa qui est sorti chez les dirigeants européens comme la solution la plus consensuelle, son mandat de président du Conseil européen lui conférant un rôle naturel pour représenter la position des 27 chefs d’Etat et de gouvernement. Kaja Kallas, Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères a estimé que cette mission lui incombait également en raison de son rôle de cheffe de la diplomatie de l’UE. Une attribution contestée par certains Etats membres qui estiment que la politique étrangère reste une prérogative des Etats membres et non des institutions européennes. Ainsi, la France et l’Allemagne ont refusé le monopole de représentation à l’UE, et souhaitent participer aux négociations. A l’issue des discussions à Dublin, Kaja Kallas a essuyé un revers, c’est le format restreint de l’E5, composé de l’Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l’Italie et de la Pologne, qui représenteront avec Antonio Costa et Ursula von der Leyen la position européenne . Il faudra donc ajouter bien plus qu’une chaise à la table des prochaines échéances de négociations…