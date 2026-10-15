Manifestations, blocages, occupations : en France, des lycéens bloquent leurs établissements pour dénoncer le manque de moyens au sein de l’éducation nationale. Dans plusieurs pays, des citoyens descendent dans la rue pour dénoncer des décisions politiques, des conditions de vie ou un manque de moyens. Derrière des images parfois similaires, des revendications bien différentes se dessinent.

En France, les images de lycées bloqués et de manifestations se multiplient depuis la rentrée. Mais cette mobilisation ne se limite pas à l’Hexagone. D’autres pays européens, mais aussi extra-européens tels que le Brésil et le Mexique, connaissent eux aussi des mouvements de contestation. Si ces mobilisations ne poursuivent pas toutes le même objectif, elles posent une question commune : comment faire entendre ses revendications lorsque les réponses politiques sont jugées insuffisantes ?

En France, l’école au cœur de la colère

Depuis septembre, des lycéens se mobilisent contre le manque de moyens dans le secteur éducatif, les classes à 35 élèves, les absences d’enseignants qui ne sont pas remplacés et la dégradation des établissements scolaires. Le mouvement, parti de la région parisienne, s’est progressivement étendu à d’autres villes, notamment Lille, Marseille ou encore Lyon. Les blocages d’établissements et les manifestations sont devenus les principaux moyens d’action des jeunes mobilisés.

Le 8 octobre 2026, environ 71 500 personnes ont manifesté dans le pays, dont 24 500 à Paris, selon les chiffres rapportés par Le Monde. Au-delà des revendications concernant l’école, certains manifestants dénoncent également les violences policières et expriment leur inquiétude face à la situation politique du pays.

La mobilisation s’accompagne toutefois de tensions. Des dégradations et des affrontements ont été signalés dans plusieurs villes. Le gouvernement a promis des mesures pour répondre aux difficultés des établissements, tandis que les Nations unies ont fait part de leur préoccupation concernant les violences survenues lors de certaines manifestations.

Ces événements rappellent que les manifestations ne se résument pas à leur ampleur ou aux perturbations qu’elles provoquent. Elles mettent aussi en lumière des difficultés que les manifestants estiment ne pas être suffisamment prises en compte par les pouvoirs publics.

Une contestation qui trouve des échos en Europe

En France, les revendications liées à l’éducation occupent une place centrale. Ailleurs en Europe, des préoccupations similaires se font entendre, même si chaque pays possède son propre contexte politique et social.

En Allemagne, des élèves, des parents, des enseignants et des organisations syndicales se sont mobilisés en septembre pour réclamer davantage d’investissements dans l’éducation, plus d’enseignants et un système scolaire plus équitable. En Grèce, des organisations étudiantes ont également appelé à des actions dans les établissements, notamment des assemblées, des débrayages et des manifestations. En Italie, des occupations de lycées ont aussi été signalées⁠.

Malgré des contextes différents, ces mobilisations traduisent une inquiétude commune quant à l’état des systèmes éducatifs européens.

D’autres mobilisations européennes concernent toutefois des enjeux très différents. En Albanie, par exemple, la contestation prend une autre forme. À Tirana, des manifestants se sont opposés à un projet de complexe touristique de luxe soutenu par une entreprise liée à Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump. Les opposants dénoncent notamment les risques environnementaux pour une zone humide protégée de la côte adriatique, ainsi que le manque de transparence qu’ils reprochent au projet. Le mouvement, surnommé la « révolution des flamants roses », illustre une autre source de mobilisation : la défense des espaces naturels face aux projets immobiliers.

Au Brésil, la rue devient aussi un espace de confrontation politique

De l’autre côté de l’Atlantique, les manifestations prennent une dimension différente. Si les mobilisations européennes portent généralement sur des enjeux sociaux ou environnementaux, les manifestations brésiliennes s’inscrivent davantage dans un contexte politique. À Rio de Janeiro, des milliers de personnes se sont rassemblées le 7 octobre 2026, à l’approche du second tour de l’élection présidentielle brésilienne, prévu le 25 octobre. La mobilisation, favorable au président sortant Luiz Inácio Lula da Silva et opposé au candidat Flávio Bolsonaro, s’inscrit dans un débat politique marqué par les inquiétudes concernant l’avenir de la démocratie et les orientations économiques du pays.

Les manifestants défendent notamment l’enseignement public et le maintien des aides pour les élèves. Ils expriment également leurs craintes face à une éventuelle réduction des dépenses publiques et à la progression de l’extrême droite. Les réseaux sociaux jouent un rôle dans la diffusion des appels à se rassembler.

Au Brésil, la mobilisation étudiante ne concerne donc pas uniquement les conditions d’enseignement : elle s’inscrit aussi dans une confrontation entre projets politiques et visions différentes de l’avenir du pays.

Au Mexique, des blocages pour faire pression sur les autorités

Au Mexique, les blocages routiers constituent également un moyen de pression. Le 9 octobre 2026, des travailleurs de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) ont bloqué plusieurs axes importants de Mexico pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail, une hausse des salaires et un meilleur approvisionnement en médicaments.

Des discussions avaient été engagées avec les autorités, mais aucun accord définitif n’avait encore été trouvé au moment de la mobilisation. Les manifestants ont poursuivi leurs actions pour faire avancer leurs revendications.

Cet exemple montre que le blocage d’une route ou d’un axe de circulation n’est pas seulement une perturbation du quotidien. Pour les personnes mobilisées, il s’agit aussi de rendre visibles des revendications qui, selon elles, n’obtiennent pas de réponse suffisante par les voies habituelles.

Des colères différentes, une même volonté d’être entendus ?

D’une ville à l’autre, les raisons de manifester varient considérablement. Les lycéens français dénoncent les difficultés de l’école publique ; des étudiants brésiliens défendent leur vision de l’avenir politique du pays, des manifestants albanais s’opposent à un projet immobilier controversé, des travailleurs mexicains réclament de meilleures conditions professionnelles.

Il serait donc trompeur de présenter ces événements comme une seule et même révolte mondiale. Rien ne permet d’affirmer que ces mobilisations sont toutes coordonnées ou qu’elles partagent une origine commune.

Pourtant, elles ont un point commun : la rue demeure un espace où des citoyens cherchent à peser sur les décisions qui les concernent. Les blocages, les rassemblements et les occupations rendent les revendications visibles, mais ils soulèvent aussi des questions sur leurs conséquences pour les autres citoyens et sur la réponse des autorités.

Reste à savoir si ces mobilisations permettront d’obtenir des changements durables. Car manifester permet de faire entendre une colère, encore faut-il que celle-ci débouche sur un dialogue et des réponses concrètes.