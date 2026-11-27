Note de l’éditeur : cet article a été rédigé avant la récente élection présidentielle et ne tient pas compte des derniers développements politiques.

Pendant près d’une décennie, Radev a cultivé une image d’ambiguïté politique. Évitant soigneusement toute prise de position idéologique ferme, il s’est présenté comme une figure au-dessus de la politique partisane. La Bulgarie est désormais habituée aux impasses politiques. Pourtant, même selon les normes bulgares, son ascension a marqué un tournant. La Bulgarie a tenu huit élections législatives au cours des cinq dernières années, mais aucune n’a apporté la stabilité et le changement réclamés par les électeurs.

Le point de rupture est survenu en décembre 2025, lorsqu’un budget non approuvé a provoqué les plus importantes manifestations que le pays ait connues depuis des décennies. Mais la colère était plus profonde encore : des années de frustration accumulée face à la corruption, à la capture de l’État et à une classe politique qui considérait depuis longtemps la fonction publique comme une opportunité personnelle. Lorsque le gouvernement est tombé, Radev a comblé le vide. Il avait alors accompli la majeure partie de son second mandat présidentiel, il s’est positionné comme le seul homme politique à se démarquer du chaos.

Tout au long de la crise politique, Radev a nommé pas moins de sept cabinets par intérim, suffisamment présents pour apparaître nécessaires, mais suffisamment distants pour éviter d’être tenus pour responsables. Puis, en janvier 2026, il a démissionné. Il a fondé le parti Bulgarie progressiste (PB) un mois plus tard et a remporté 44.6% des votes le mois d’après, le meilleur résultat électoral obtenu par un parti bulgare depuis 25 ans.

Un parti de champions

Enregistré le 2 mars, PB a remporté une majorité absolue aux élections législatives du 19 avril. Radev avait mis sur pied un parti gagnant en seulement six semaines. La rapidité de son ascension a été extraordinaire. Pourtant, bien que le parti ait suscité un grand intérêt, sa campagne s’est remarquablement peu appuyée sur une définition idéologique claire ou sur des détails politiques.

Radev a refusé plusieurs débats télévisés et s’est plutôt appuyé sur un message articulé autour de thèmes familiers : la promesse de stabilité, de justice et de changement. L’absence d’idéologie n’était pas fortuite. Pour un pays épuisé par des années d’impasse politique, c’était là le message même. L’imprécision de Radev se lit comme de l’impartialité ; son silence sur les détails, comme une forme de pragmatisme.

En revanche, ce que PB avait de Radev, c’était une stratégie. Plutôt que de mettre en place une organisation politique traditionnelle, il a rempli sa liste de candidats de personnalités que les Bulgares connaissaient déjà. Parmi elles, figuraient des athlètes, des personnalités de la télévision, et d’autres figures publiques. Après des années de politique anonyme, un visage familier est tout ce qu’il a fallu.

Le cas de Vladimir Nikolov illustre bien cette approche. Ancien capitaine de l’équipe nationale bulgare de volley-ball et visage familier de la télé-réalité, Nikolov s’est présenté comme candidat de PB à Plovdiv et a remporté le scrutin. À l’instar de nombreux candidats du parti, il est entré en politique avec une notoriété publique acquise bien avant le début de la campagne.

Gouverner par la contradiction

PB n’était au pouvoir que depuis moins d’un mois qu’elle se contredisait déjà sur certaines des questions mêmes qui l’avaient aidée à accéder au pouvoir. Le premier signe est apparu quelques jours seulement après son entrée en fonction. Radev avait fondé une grande partie de son capital politique sur la lutte contre la corruption, la remise en cause de l’influence des oligarques et, plus particulièrement, la confrontation avec Delyan Peevski, le responsable politique visé par les sanctions prévues par la loi Magnitsky aux Etats-Unis et par le gouvernement britannique.

Pourtant, quand le principal parti d’opposition, Bulgarie démocratique, a présenté un projet de loi pour enquêter sur les actifs de Peevski, tous les députés de PB se sont abstenus. Aucune explication claire n’a suivi. Le projet de loi a été rejeté. Puis, le 2 juin, le manque de coordination interne au sein du gouvernement s’est précisé. Nikolov, l’ancien capitaine de volley-ball, a suggéré lors d’un entretien télévisé que le congé maternité bulgare de deux ans, l’un des plus longs de l’Union européenne, devrait peut-être être raccourci. Ses propos ont immédiatement provoqué un tollé.

En l’espace de quelques heures, le président de la Commission du budget, Konstantin Prodanov, a publiquement distancé le gouvernement de l’idée, insistant sur le fait que la question « n’a pas été ouverte, n’a pas été discutée, et n’est ni susceptible d’être soulevée ni d’être discutée ». Plus tard dans la journée, Prodanov a lui-même été interrogé sur les propositions visant à réduire les compléments de retraite, alors que la retraite moyenne s’élève à 4 479 € par an en Bulgarie, soit la plus faible d’Union européenne. Il a répondu que « tous les retraités ne mourront pas de faim. »

En fin de journée, le Premier ministre Radev s’est vu contraint d’intervenir personnellement, déclarant : « Pas de diminution du congé maternité, pas de réduction des retraites. » L’épisode a donné l’impression d’un gouvernement en plein conflit interne. Une tendance se dessine : lancer une idée, faire marche arrière, puis blâmer les gouvernements précédents pour les circonstances qui ont rendu le débat inévitable. Ce n’est pas une stratégie de gouvernance. C’est le signe qu’une telle stratégie n’a toujours pas vu le jour.

Le danger de l’ignorance

La comparaison avec Orbán a toujours été susceptible d’émerger, et elle semble reposer sur une certaine réalité. Radev a plaidé en faveur de « relations concrètes avec la Russie, fondées sur le respect mutuel et l’égalité de traitement » et du rétablissement des livraisons de gaz russe vers l’Europe. Il s’est opposé à plusieurs reprises à la fourniture d’armes bulgares à Kiev et a qualifié l’aide de l’UE à l’Ukraine de « cause perdue d’avance ». Telles sont les positions qui ne manquent pas d’inquiéter Bruxelles et qui donnent du poids à l’analogie avec Orbán.

Mais l’« orbánisme » est un modèle politique cohérent. Pendant plus d’une décennie au pouvoir, Fidesz a systématiquement refaçonné les institutions hongroises, pris le contrôle des médias, redessiné les circonscriptions électorales et ancré sa vision du monde dans la Constitution. Il avait des ennemis désignés, une vision claire et un projet précis pour l’Etat. Quelle que soit l’opinion que l’on en ait, il se caractérisait par une vision claire.

PB ne présente aucune de ces caractéristiques. Mise sur pied six semaines avant les élections, le parti est dirigé par un homme qui a soigneusement évité les prises de position idéologiques fermes pendant neuf ans. La principale qualité de ses parlementaires était leur notoriété publique. Au-delà de vagues promesses de changement, il manque d’un programme institutionnel défini, d’un rival idéologique clair et d’une vision nationale unifiée.

Ce n’est pas de l’« orbánisme ». C’est quelque chose de plus difficile à identifier. Une sorte de populisme puriste qui échappe à la simple catégorisation gauche-droite, apparemment dépourvu de toute idéologie sous-jacente. Orbán avait une idée claire de ce qu’il voulait accomplir une fois au pouvoir. La question la plus troublante concernant PB est de savoir si Radev, ou quelqu’un d’autre, a la moindre idée de ce qu’il souhaite faire du sien.