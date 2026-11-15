Au sommet des sondages mais cernées par les polémiques, les forces d’extrême droite européennes connaissent un troublant paradoxe entre normalisation et radicalité. Si l’AfD en Allemagne et le RN en France s’imposent désormais comme des acteurs incontournables du paysage politique, la résurgence de scandales et d’anciennes affaires interroge leur nature et leurs finalités.

Deuxième force au Bundestag derrière la CDU/CSU, l’AfD poursuit une ascension fulgurante. Longtemps marginalisé, le parti s’appuie sur sa présidente Alice Weidel pour incarner une normalisation ambiguë, aujourd’hui fragilisée par des fuites massives de données et la menace d’une interdiction. Côté français, Jordan Bardella, largement plébiscité par ses militants, dirige un Rassemblement National grand favori des sondages, bien que de récentes révélations sur des propos antisémites fassent ressurgir les heures sombres de sa formation politique.

Jordan Bardella et Alice Weidel : la stratégie des vitrines modérées

D’une part, Jordan Bardella semble intouchable, réélu à la présidence du Rassemblement National avec un score plébiscitaire de 98,98% des voix et près de 68 % de participation parmi les 112 000 adhérents du parti, contre 36 000 en 2022. Sa réélection témoigne d’une vraie unité entre son chef et les adhérents. Jeune, télégénique et rompu aux exercices médiatiques, le président du RN incarne la métamorphose d’un parti séduisant un électorat de plus en plus large et moins identitaire qu’au temps de Jean-Marie Le Pen.

De l’autre côté, Alice Weidel, co-présidente de l’AfD au Bundestag, joue un rôle clé dans la stratégie de dédiabolisation de son parti. En couple avec une femme d’origine sri-lankaise, son profil atypique et sa vie personnelle contrastent de manière saisissante avec l’ancrage du parti. Toutefois, Alice Weidel ne manque pas d’alimenter les paradoxes. Par exemple, le slogan de campagne « Alice für Deutschland » (« Alice pour l’Allemagne »), rappelle le slogan porté par son collègue Björn Höcke « Alles für Deutschland » (« Tout pour l’Allemagne »), emprunté à la SA nazie. Et ceci est loin d’être une coïncidence : depuis le tournant de l’AfD en 2015, le parti multiplie les messages implicites et s’adonne à un jeu référentiel ambiguë autour des slogans nazis, un carburant électoral pour rallier les franges les plus radicales de la population.

Tous deux partagent la même mission : faire oublier les relents xénophobes et antisémites à l’origine de ces partis pour s’installer comme des alternatives crédibles aptes à gouverner, tout en préservant le soutien des franges d’extrême droite traditionnelles par des discours ambigus.

Le choc des révélations : la résurgence des vieux démons

Malgré cette entreprise de lissage, les deux formations se heurtent régulièrement à des révélations faisant resurgir les idéologies propres à l’histoire de ces partis.

Les révélations de Mediapart le 28 septembre 2026, exhumant des tweets antisémites attribués à un compte du nom de Jordan Bardella, ont brusquement ravivé les plus sombres années du parti. Justifiée par le journaliste Fabrice Arfi au nom de l’intérêt public, cette enquête rattache le président du RN à la matrice antisémite fondatrice du mouvement et à ses propres réseaux : en 2015, il faisait ses armes auprès de Jean-François Jalkh, cadre lui-même du parti au cœur d’une vive polémique pour avoir mis en doute l’usage du Zyklon B dans les camps nazis.

Fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen sous le nom de Front National pour l’Unité Française (FNUF), le parti réunissait à sa création des cadres nostalgiques du régime de Vichy comme Jean-Louis Tixier-Vignancour ou encore d’anciens Waffen-SS à l’image de Léon Gaultier et Pierre Bousquet. Jean-Marie Le Pen fonde le parti avec l’essayiste négationniste et antisémite François Duprat, cadre du groupe néo-fasciste Ordre Nouveau à l’époque. Jean-Marie Le Pen accumule au fil des décennies des condamnations judiciaires pour des propos négationnistes et révisionnistes, qualifiant notamment les chambres à gaz de « point de détail » de l’Histoire.

De l’autre côté du Rhin, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) suit une trajectoire tout aussi troublée. Créée en 2013 au départ par des économistes eurosceptiques prônant un libéralisme rigoureux et nationaliste en pleine crise des dettes souveraines, l’AfD a connu un tournant idéologique majeur avec la crise des réfugiés de 2015. Le parti a dès lors adopté une position résolument xénophobe, axée sur le rejet de l’immigration et de l’islam. Des figures comme Björn Höcke illustrent cet ancrage ouvertement radical au cœur du parti. Chef de file de l’AfD en Thuringe et fondateur de l’aile radicale Der Flügel, il a notamment été condamné pour l’usage assumé du slogan nazi « Alles für Deutschland ».

Cette escalade idéologique a franchi un nouveau seuil avec la réunion secrète de Potsdam en 2023. Plusieurs cadres du parti y ont rencontré des figures de l’extrême droite identitaire pour discuter d’un plan global de « remigration » : l’expulsion massive de millions de personnes étrangères ou fraîchement allemandes d’origine étrangère jugées « non assimilées ». La révélation de ce projet par le média Correctiv a suscité un séisme politique, poussant l’Office fédéral de protection de la Constitution (les renseignements intérieurs allemands) à classer l’AfD comme un parti « extrémiste avéré ».

Alors que l’AfD mène une bataille acharnée pour contester cette classification par les services de renseignement, un piratage informatique survenu en octobre 2026 a entraîné la fuite de plus de 420 000 courriels et de milliers de documents internes. Ces archives en cours d’analyse menacent d’exposer au grand jour les dérives de ses adhérents et de fragiliser la position d’Alice Weidel. Le tout alimentant un climat politique tourné vers l’interdiction constitutionnelle du parti.

Entre tentatives de dédiabolisation par le lissage du discours et suspicions de dissimulation face aux révélations répétées, le RN et l’AfD illustrent toute la complexité du positionnement de l’extrême droite contemporaine forts d’un réel attrait. Ce décalage entre l’image modérée véhiculée par leurs leaders et la persistance de leurs fondations réinterroge l’ensemble du débat démocratique.