Eurodéputé depuis 2019, Raphaël Glucksmann est candidat à l’élection présidentielle française comme candidat de la social-démocratie suite à sa victoire à la primaire de la gauche (Parti Socialiste et Place Publique) avec 66,13 % des voix . Il est donc question de cerner sa vision de l’Europe et le rôle qu’il entend donner à la France au sein de l’UE.

Il n’y a guère besoin de chercher très loin, Raphaël Glucksmann s’est depuis longtemps affiché comme un candidat pro-européen, dans ses discours et prises de positions. A la lecture de sa vision qu’il propose sur la France en "42 chantiers", on observe un lien entre une vision partagée de l’action de la France qui s’inscrit dans le cadre de l’Union Européenne, ou du moins pour en influencer certaines évolutions. Ses propositions ne reflètent pas un programme complet, mais donnent déjà un aperçu, le reste se clarifiera au fil de la campagne présidentielle.

Sur la place géopolitique de l’Europe dans le monde

Face à la montée des défis géopolitiques, Glucksmann défend la vision d’une Europe capable de s’affirmer sur la scène mondiale. Bien qu’il admette que l’UE se définit avant tout comme un grand marché économique, il souhaite une union plus géopolitique dans ses positions, notamment en matière de défense et de politique étrangère. Il dit depuis 2019 vouloir réduire la dépendance française et européenne envers les États-Unis pour sa défense, et il ne serait pas contre une extension de la dissuasion nucléaire française à d’autres pays européens. Encore faudrait-il savoir si cette conception suivra la “dissuasion nucléaire avancée” d’Emmanuel Macron ou si elle prendrait une autre tournure. Dans cette même logique, la guerre en Ukraine fait que depuis 2022 les États européens investissent bien plus qu’avant dans leur défense. Il rappelle le soutien européen à l’Ukraine et propose un plan de défense européenne de 500 milliards d’euros par emprunt pour soutenir l’industrie militaire européenne. Il critique les plans de réarmements nationaux, plaidant pour une coordination européenne plus étroite toujours dans la logique de faire face à la menace que représente la Russie.

Cette affirmation géopolitique se retrouve aussi sur le numérique et la technologie. Glucksmann désire réduire la dépendance aux GAFAM et autres technologies américaines, en finançant par un fonds souverain européen des alternatives numériques libres et européennes pour l’IA, à condition toutefois qu’elles existent et qu’elles soient suffisamment viables et performantes pour remplacer les usages actuels. Cette "transition numérique" pourrait impliquer des coûts intermédiaires, voire même des menaces de sanctions américaines ou chinoises qui verraient leur position sur le continent européen menacée.

Au niveau commercial, pour faire face à la concurrence américaine et chinoise, il défend la mise en place d’un "Buy European Act", inspiré du "Buy American Act" qui obligerait les commandes publiques européennes ou nationales à privilégier l’achat de produits et services européens pour favoriser l’industrie européenne et ses parts de marchés. Cela s’apparenterait à des préférences pour les marchés européens qui devraient leur permettre de réaliser de meilleures économies d’échelle, cela impliquerait que les États européens devront acheter ensemble et ne pas simplement favoriser leurs entreprises nationales, mettant sinon à risque l’objectif de la proposition même.

Un autre point serait de doubler le budget du programme de recherche européen, Horizon Europe, sur l’IA, la science et les technologies, et d’accueillir des chercheurs et scientifiques dont le travail et le stockage de données seraient menacés dans leur pays d’origine.

Un souhait de “renforcer” la démocratie européenne

Eurodéputé, Glucksmann propose sa vision de changements au niveau des institutions européennes. Il souhaite augmenter le budget de l’UE pour plus de marge de manœuvre dans ses politiques publiques. Une approche à l’opposé d’autres candidats à la présidentielle comme Marine Le Pen qui annonce à l’inverse vouloir réduire de plus de 11 milliards d’euros dès 2027 la contribution française au budget de l’UE.

Comme beaucoup, des appels à faire évoluer les traités de l’Union Européenne se font entendre, Glucksmann s’inscrit dans cette lignée en souhaitant d’ici 2030 un « Traité de réunification européenne ». Autrement dit, il veut rendre l’UE plus démocratique dans son fonctionnement : par un passage du vote à l’unanimité à la majorité qualifiée (ce qui pourrait réduire certains blocage en évitant les vétos d’un Etat membre contre l’avis de la majorité), donner au Parlement européen le droit d’initiative (pour l’instant, seule la Commission à la capacité de proposer de nouvelles lois, le Parlement ne peut que débattre et voter), tout comme faciliter les initiatives citoyennes européennes. Les initiatives ayant reçu au moins 1 million de signatures d’au moins 7 pays différents de l’UE ont la possibilité d’être discutées par la Commission (elle garde cependant le droit de la prendre en compte ou non). De plus, il souhaiterait proposer aux Français un « contrat de souveraineté » pour offrir, selon ses mots, plus de clarté sur la distinction entre les compétences nationales, partagées et européennes pour les citoyens. Un contrat qu’il détaille de façon globale et théorique dans son dernier livre, « Nous avons encore envie ; pour un sursaut patriotique », sorti en mai 2026, comme un projet permettant à la France de retrouver une souveraineté dans son industrie, sa production d’énergie et dans la technologie, tout autant au niveau européen. Cela viserait à encourager la réindustrialisation de la France et de permettre à la gauche de retrouver un lien avec les classes populaires, en rétablissant une « justice fiscale » face aux ultras-riches.

Pour une Europe et une PAC du bio

Sur le plan de la transition écologique, Glucksmann dit se présenter comme le candidat de la "transformation écologique". Pour l’Europe, cela se traduirait par un engagement continu de la France dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, favorisant dans la logique du Pacte vert européen les énergies renouvelables, en complément d’une production nucléaire. Une direction qu’il voit comme porteuse de développement économique, de création d’emplois et durable.

Parmi ses « 42 chantiers », son 14ème s’intéresse à la Politique agricole commune (PAC) de l’UE qu’il souhaite orienter vers un plus grand soutien dans l’agriculture biologique, dans l’emploi et le revenu agricole. Il laisse sous-entendre qu’il s’inspirera de l’Espagne en introduisant un plafond dans les aides aux agriculteurs pour une meilleure répartition des fonds européens entre grandes et petites exploitations agricoles. En Espagne, ce plafond est établi à 200 000 euros. De plus, il souhaite harmoniser des normes européennes pour lutter contre la concurrence déloyale et éviter la spéculation sur les produits alimentaires par la création d’une autorité européenne de contrôle des prix alimentaires et interdire les ventes à perte. En parallèle, il propose de rendre obligatoire l’affichage du nutri-score sur l’ensemble des produits alimentaires, dans les États membres.

Sur la question de la gestion de l’eau, il annonce vouloir travailler sur une meilleure adoption des réglementations européennes sur la qualité de l’air et de l’eau qui ne sont pas toujours respectées en France.

Pour une Europe puissance mais humaniste

Enfin, Glucksmann défend une UE s’impliquant dans la protection des droits et la reconnaissance des minorités. Il souhaite étendre et promouvoir les droits LGBTQIA+ en adoptant un règlement garantissant la reconnaissance transfrontalière des filiations et unions. Il propose aussi d’intégrer les crimes et discours de haine dans la liste des infractions de l’UE, une liste de domaines d’actions issus des directives et règlementations européennes que les États membres se doivent de respecter, sous peine que la Commission européenne lance une procédure d’infraction sur le ou les pays concernés.

Pour la protection des migrants, il défend la création d’une force européenne de sauvetage en mer pour porter secours à des embarcations en détresse. Cela rappelle ainsi son opposition au Pacte sur la migration et l’asile voté par le Parlement Européen en 2024, il réclame une révision du système de Dublin sur la gestion des réfugiés et refuse l’externalisation des politiques migratoires de l’UE.

En somme, l’Europe sera au cœur du discours de campagne de Raphaël Glucksmann. Ses "42 chantiers" prioritaires pour "redresser" la France font la part belle aux solutions européennes, en lien avec la dernière campagne des Européennes qu’il avait conduit pour Place Publique et le Parti socialiste sous le slogan "Besoin d’Europe". Glucksmann fait figure de rare candidat dans la course à la présidentielle à se revendiquer comme "fédéraliste". Il faudra toutefois qu’il trouve sa propre “marque” sur les questions européennes pour ne pas être affublé de "Macron bis" sur l’Europe. À 6 mois du 1er tour, Glucksmann fait le pari que son discours sur une Europe plus forte, plus écologique et plus démocratique lui permettra de porter une voix singulière entre Jean-Luc Mélenchon et le candidat qui représentera le bilan de la posture européenne d’Emmanuel Macron.